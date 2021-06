Závrt na farme v Mexiku sa zväčšuje, čoskoro môže pohltiť neďaleký dom

Obyvatelia sa domnievajú, že je výsledkom nadmerného odberu podzemnej vody fabrikami.

10. jún 2021 o 17:00 SITA

https://www.youtube.com/embed/SduWb6Jr1YY

MEXICO CITY. Obrovský závrt na farme v centrálnej časti Mexika už dosiahol väčšie rozmery ako futbalové ihrisko a podľa tamojších úradov sa pravdepodobne bude ďalej rozširovať.



Momentálne má spomenutý závrt v meste Santa María Zacatepec v štáte Puebla východne od Mexico City priemer viac ako 125 metrov a hrozí, že čoskoro kompletne „zhltne“ aj dom stojaci na jeho okraji.



„Je to pre nás veľmi ťažké obdobie. Bolí to, pretože to je všetko, čo máme. Občas nám je z toho toľkého smútku veľmi zle,“ vyhlásila Magdalena Xalamigua Xopillacle, ktorej tehlový dom pomaličky smeruje do diery.



Niektorí obyvatelia sa domnievajú, že závrt je výsledkom nadmerného odberu podzemnej vody neďalekými fabrikami alebo továrňou na plnenie fliaš. Dno diery je však naplnené vodou, ktorá má podľa všetkého silné prúdy. Národný úrad civilnej obrany uviedol, že podľa odborníkov sa pod vznik závrtu mohla podpísať napríklad podzemná rieka. „Je vysoko pravdepodobné, že vznik súvisí s prítomnosťou podzemných vodných tokov,“ uviedol úrad.



Mexická vláda vyslala na miesto vojakov, ktorí dohliadajú na to, aby sa zvedavci nepriblížili k 15 metrov hlbokému závrtu na vzdialenosť menej ako 600 metrov.