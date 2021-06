Eurokomisii hrozí žaloba pre mechanizmus prepojenia eurofondov s právnym štátom

Exekutíva by pmala využiť všetky dostupné nástroje na podporu právneho štátu.

10. jún 2021 o 15:50 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) by si mala najneskôr do dvoch týždňov splniť svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nariadenia podmieňujúceho prístup k finančným prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Vyplýva to zo štvrtkového nelegislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu. V opačnom prípade EP zažaluje eurokomisiu na Súdnom dvore EÚ za nečinnosť.

Za uvedené uznesenie sa vyslovilo 506 poslancov, 150 bolo proti a 28 sa zdržali hlasovania. Túto výzvu by mal na základe poverenia europoslancov adresovať Európskej komisii priamo predseda EP David Sassoli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Eurokomisii hrozí žaloba

Nariadenie ustanovujúce mechanizmus na ochranu rozpočtu Únie, ktorý podmieňuje prístup k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, nadobudlo účinnosť 1. januára 2021, pričom sa vzťahuje sa aj na zdroje z multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).

Súvisiaci článok Rusi stavajú neviditeľnú loď. Režim sa namiesto o občanov stará o armádu Čítajte

Eurokomisia však na základe tohto právneho predpisu dosiaľ nenavrhla žiadne opatrenia a ani nedodržala lehotu na dokončenie usmernení týkajúcich sa uplatňovania nariadenia, ktorú jej EP stanovil na 1. júna. To podľa zákonodarcov predstavuje dostatočný základ na podanie žaloby proti EK v súlade s článkom 265 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Zákonodarcovia zdôraznili, že EP musí okamžite začať potrebné prípravy na prípadné súdne konania proti eurokomisii.

Podpora právneho štátu

Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili znepokojenie nad rastúcim rizikom zneužívania rozpočtu EÚ zo strany členských štátov a zhoršujúcou sa situáciou v oblasti právneho štátu.

Europoslanci okrem toho vyzvali EK, aby urýchlene zareagovala na pretrvávajúce závažné porušovanie zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch, čo predstavuje vážne nebezpečenstvo v súvislosti so spravodlivým, zákonným a nestranným rozdeľovaním finančných prostriedkov Únie.

Exekutíva EÚ by podľa zákonodarcov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane postupu podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, rámca na podporu právneho štátu a právnych postupov v prípade nesplnenia povinnosti, aby vyriešila pretrvávajúce porušovanie demokracie a základných práv v Únii vrátane útokov na slobodu médií a novinárov, migrantov, slobodu združovania a slobodu zhromažďovania.