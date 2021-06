Albánsky parlament obvinil prezidenta z porušenia ústavy a zbavil ho funkcie

Prezident mal porušiť dovedna 16 článkov ústavy a tiež podnecoval verejnosť k násiliu.

9. jún 2021 o 18:03 SITA

TIRANA. Albánsky parlament v stredu obvinil prezidenta Ilira Metu z porušenia ústavy a zbavil ho funkcie.

Na mimoriadnom zasadnutí dopadlo hlasovanie v pomere 104:7, traja zákonodarcovia sa zdržali.

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po odobrení albánskym ústavným súdom, ktoré musí nastať do troch mesiacov.

Správa z parlamentného vyšetrovania uvádza, že Meta porušil ústavu zaujatým prístupom voči vládnucim socialistom počas kampane pred parlamentnými voľbami. Podľa správy porušil dovedna 16 článkov ústavy a tiež podnecoval verejnosť k násiliu.

Prezident v Albánsku má do výraznej miery reprezentatívnu funkciu. Má však určitú moc nad súdnictvom a ozbrojenými silami. Funkcia by mala byť apolitická, no Meta pravidelne prichádzal do konfliktov s vládnym kabinetom premiéra Ediho Ramu.