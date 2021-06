Ako FBI nalákala kriminálny svet na falošnú aplikáciu

Razie môžu narušiť kriminálne siete po svete.

9. jún 2021 o 17:17 Lukáš Onderčanin

WASHINGTON, BRATISLAVA. V máji 2020 napísal človek s používateľským menom Real G chlapíkovi s prezývkou Ironman.

Zisťoval, aké sú ceny kokaínu v Hongkongu, aké by boli vstupné poplatky a či je v prístave niekto, kto zásielku z Kolumbie dokáže bez problémov opečiatkovať.

Balíčky kokaínu chce zakryť banánmi a posiela aj fotku balíka. Ironman mu odpisuje s tým, že v prístave nemajú žiadneho podplateného úradníka, no dodávka by mohla fungovať, ak z Kolumbie do Hongkongu najskôr pošlú aj niekoľko bezproblémových dodávok banánov.

Dvojica pašerákov drog spolu komunikovala cez zašifrované smartfóny s aplikáciou Anom, ktorá mala poskytovať „bezpečnosť novej generácie“.

V skutočnosti však aplikáciu navrhol americký Federálny vyšetrovací úrad, teda FBI a každá zo správ medzi Ironmanom a Real G sa uložila aj na ich server.