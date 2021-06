V Európe sa vlani objavilo 46 nových drog

Zločinecké skupiny vymenili kuriérov za obchodné reťazce.

9. jún 2021 o 13:42 SITA

MADRID. Nelegálna výroba drog sa vlani počas pandémie koronavírusu v Európe zvýšila a predaje drog sa pre lockdowny presunuli z ulíc na šifrované online platformy.

Zločinecké skupiny sa tiež prispôsobili dopravným obmedzeniam a uzavretým hraniciam, pričom kuriérov pri pašovaní drog vymenili za prepravné kontajnery a obchodné dodávateľské reťazce. Vyplýva to z analýzy drogových trendov na kontinente, ktorú v stredu zverejnilo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA).

Autori správy, ktorá vychádza z dát členských štátov Európskej únie, Nórska a Turecka, poukazujú, že lockdowny narušili pouličné predaje drog, no trh sa presunul na šifrované komunikačné platformy a sociálne médiá za vyjednávacím účelom a donáškové služby pre distribúciu.

To podľa EMCDDA upriamuje pozornosť na to, „či by ďalšia digitalizácia trhov s drogami mohla byť dlhodobý následok pandémie“.



Centrum opisuje európsky trh s drogami ako „dynamický a adaptívny“ a tiež „odolný voči obmedzeniam proti ochoreniu COVID-19“, pričom užívanie drog na kontinente je „čoraz viac komplexnejšie“.

Správa poukazuje na obavy v súvislosti so zneužívaním benzodiazepínov, ktoré sa predpisujú na liečbu úzkosti, ale súvisia s otravami a úmrtiami z nepovoleného užívania.



Výroba amfetamínu a metamfetamínu je podľa správy na vzostupe. Pandémia tiež podľa predbežných dát z roku 2020 neviedla k poklesu dostupnosti marihuany. Správa tiež uvádza že vlani zaznamenali 46 nových drog vrátane nových syntetických kanabinoidov a opioidov.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová sa vyjadrila, že „vysoko čisté a účinné látky“, ktoré sa nachádzajú v skúmaných krajinách, sú dôvodom na mimoriadne znepokojenie.

Nelegálne užívanie drog sprevádzajú environmentálne, zdravotné a bezpečnostné riziká pre EÚ, varovala.