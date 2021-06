Poľsko plánuje do roku 2036 odstaviť elektráreň v Belchatówe

Elektráreň vytvára 20 percent potrebnej energie.

9. jún 2021 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Lodžské vojvodstvo v Poľsku plánuje do roku 2036 zatvoriť obrovskú hnedouhoľnú elektráreň v Belchatówe, ktorá vytvára 20 percent celkovej energie v krajine a dodáva ju do zhruba 11,5 milióna domácností.

Informuje o tom portál euronews.com.



Podľa navrhovaného plánu by sa spaľovanie hnedého uhlia v Belchatówe znížilo do roku 2030 o 80 percent a do spomenutého roku 2036 by elektráreň úplne odstavili.

Komplex v Belchatówe, nachádzajúci sa približne 150 kilometrov juhozápadne od Varšavy, od roku 1982 vypustil do atmosféry viac ako miliardu ton oxidu uhličitého. Je zhruba päťkrát väčší ako priemerná uhoľná elektráreň a každú sekundu spáli až tonu uhlia.



Lodžské vojvodstvo chce preto s pomocou fondu podporujúceho regióny EÚ postupne prejsť od uhlia na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Vo vojvodstve sa zatiaľ nerozhodli, aký typ energie by mal nahradiť uhlie. Údajne sa však uvažuje o jadrovej energii a zelenom vodíku.