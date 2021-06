Europarlament prijal uznesenie o biodiverzite, má riešiť využívanie morí, znečistenie i klimatickú zmenu

Na opatrenia by sa malo vynaložiť 20 miliárd eur ročne.

9. jún 2021 o 10:34 TASR

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu prijali v utorok v Štrasburgu uznesenie a názvom "Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: prinavrátenie prírody do našich životov".

Za uznesenie, ktoré sa týka súčasnej krízy biodiverzity v Európe a vo svete, sa vyslovilo 515 poslancov, 90 hlasovalo proti a 86 sa zdržalo hlasovania.

Milión živočíšnych druhov je ohrozených

Poslanci upozornili, že príroda globálne upadá bezprecedentným tempom, pričom až milión z odhadovaných ôsmich miliónov živočíšnych druhov na svete je ohrozený vyhynutím. Privítali preto stratégiu Európskej únie v oblasti biodiverzity, ktorej cieľom je do roku 2050 zabezpečiť obnovu svetových ekosystémov, ich odolnosť a adekvátnu ochranu.

Na podporu tejto ambície zákonodarcovia požadujú zákon o biodiverzite podobný zákonu EÚ o klíme.

Členovia EP vyjadrili ľútosť, že Únia nedosiahla svoje ciele v oblasti biodiverzity do roku 2020, a tvrdia, že nová stratégia musí zodpovedne riešiť všetkých päť hlavných faktorov zmeny, a to zmeny vo využívaní pôdy a mora, priame využívanie organizmov, klimatické zmeny, znečistenie a invázne nepôvodné druhy.

Poslanci trvajú na tom, že na opatrenia v oblasti biodiverzity v Európe musí byť mobilizovaných 20 miliárd eur ročne.

Okrem toho poslanci EP požadujú "parížsku dohodu" o biodiverzite už na nadchádzajúcej klimatickej konferencii OSN v októbri 2021, ktorá má stanoviť globálne priority biodiverzity do roku 2030 a na ďalšie obdobia.

Únia má najviac chránených území na svete

EÚ má najväčšiu sieť chránených území na svete, europoslanci sa však domnievajú, že je nevyhnutný plán obnovy prírody v Únii. Zopakovali svoju výzvu, aby do roku 2030 bolo chránených najmenej 30 percent pevniny a mora v EÚ a najmenej tretine týchto oblastí – vrátane všetkých zostávajúcich pralesov v EÚ – by mala byť poskytnutá ešte prísnejšia ochrana než doteraz. Národné ciele by mali brať do úvahy rozdiely v geografickej veľkosti a podiele prírodných oblastí.

Poslanci odkázali, že do roku 2030 sa nesmie zhoršiť trend v ochrane a priaznivý stav ochrany všetkých chránených druhov a biotopov. Malo by to dosiahnuť najmenej 30 percent druhov a biotopov, ktoré v súčasnosti nemajú priaznivý stav ochrany. Podľa poslancov musí byť Európska únia na čele úsilia zameraného na ukončenie obchodovania s ohrozenými druhmi zvierat a ich časťami.

Europarlament podporil aj zriadenie Európskej platformy pre ekologizáciu miest spolu so záväznými cieľmi v oblasti mestskej biodiverzity, ako je minimálny podiel zelených striech na nových budovách a zákaz používania chemických pesticídov.

Poslanci vyjadrili nesúhlas s opätovnou autorizáciou glyfosátu na trhu EÚ po 31. decembri 2022. Zopakovali výzvu na urýchlenú revíziu Iniciatívy EÚ pre opeľovače, ktorá by zahrňovala ambiciózny rámec monitorovania opeľovačov v celej Únii s jasnými cieľmi a ukazovateľmi na zastavenie úbytku populácie opeľovačov. Zdôraznili, že na zníženie používania pesticídov poľnohospodári potrebujú ekologicky bezpečné riešenia na ochranu pestovaných plodín.