Navaľnyj získal cenu za odvahu, venoval ju politickým väzňom

Ocenenie prebrala jeho dcéra.

8. jún 2021 o 20:23 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

ŽENEVA. Dcéra uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného prebrala v mene svojho otca v utorok cenu za "odvahu", ktorú mu udelili na Ženevskom summite o ľudských právach a demokracii za odvahu čeliť vláde ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovali o tom agentúry AP a AFP a portál Meduza.io.

"V liste ma otec poprosil venovať túto cenu všetkým politickým väzňom v Rusku a v Bielorusku. Napísal, že 'Väčšina z nich sa sa nachádza v oveľa horšej situácii ako ja, pretože nie sú takí známi. No musia vedieť, že nie sú sami a zabudnutí. Musíme si pamätať tých, ktorí bojujú za našu slobodu, a musíme pomáhať ich blízkym a podporovať ich rodiny'," citovala Daria Navaľná slová svojho otca z listu, ktorý jej poslal z väzenia.

Súvisiaci článok Navaľného previezli z nemocnice späť do väzenského tábora Čítajte

Navaľná vystúpila na summite prostredníctvom videohovoru.

"Nebudem klamať... je mi smutno, že preberám túto cenu. Na miesto mňa tu mal byť môj otec. No ten je v ruskom väzení jednoducho za to, že hovorí to, v čo verí, a za to, že neumrel vtedy, keď to chcela ruská vláda... My, (ruskí) občania rozhodneme o tom, kto a ako dlho bude vládnuť v našej krajine, a budeme chrániť svoje práva a slobody," uviedla Navaľná na záver svojho vystúpenia.

Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok.

Z tohto činu obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.

Vo februári Navaľnému zmenil súd v Moskve pôvodne podmienečný trest odňatia slobody vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný.

Vo väzení tak politik strávi dva roky, šesť mesiacov a dva týždne. Prepustený by tak mal byť koncom júla alebo začiatkom augusta 2023.