Lukašenko chce vyrábať vlastné zbrane, vyzbrojil by aj domácnosti

Bieloruský líder sa nechce spoliehať na externých dodávateľov.

8. jún 2021 o 15:10 TASR

MINSK. Bieloruský líder Alexander Lukašenko v utorok vyhlásil, že bieloruské ozbrojené sily musia mať modernú výzbroj. Vyjadril tiež presvedčenie, že Bielorusko by malo začať vyrábať ručné strelné zbrane vlastnej výroby.

Lukašenko to uviedol na zasadnutí venovanom výsledkom a vyhliadkam vojensko-priemyselného komplexu v Bielorusku.

Vybavenie bieloruských ozbrojených síl modernými zbraňami považuje Lukašenko "za súčasných okolností" za veľmi aktuálnu otázku. Spresnil, že by malo ísť o vybavenie takými "druhmi zbraní, ktoré sú potrebné pre silové zložky".

Lukašenko vysvetlil, že pokiaľ ide o jeho plán na výrobu zbraní, "nejde o to, niekoho poraziť. Musíme nepriateľovi spôsobiť neprijateľné škody a musíme chrániť seba a svoje rodiny".

"Ak by, nedajbože, nastal konflikt či vojna, každá rodina alebo územné orgány by mali byť vyzbrojené celým radom ručných zbraní," vyhlásil Lukašenko. Podľa štátnej agentúry BelTA dodal, že potom "nepriateľ, protivník pochopí, že je lepšie do nás nezabŕdať".

Domácu výrobu zbraní Lukašenko zdôvodnil aj tým, že sa neoplatí spoliehať "na strýčkov zo zámoria, že nám dodajú zbrane. Treba mať svoje".

Podľa Lukašenka by Bielorusku pri spúšťaní vlastnej výroby ručných zbraní mohli pomôcť skúsenosti Ruska.

"Krajina, ktorá je nám blízka, s ktorou vyvíjame a vyrábame zbrane, Rusko, absolútne nie je proti tomu, aby sme tu spúšťali výrobu pomocou ich technológií," poznamenal Lukašenko.