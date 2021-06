Odsun amerických jednotiek z Afganistanu prebieha hladko a je už v polovici

Samotní vojaci z krajiny odídu ako poslední.

8. jún 2021 o 14:51 TASR

WASHINGTON. Sťahovanie amerických vojakov a vojenskej techniky z Afganistanu je už zhruba v polovici a prebieha hladko.

Velenie armády USA v najbližších dňoch poskytne ministrovi obrany Lloydovi Austinovi informácie o možnostiach zabezpečenia amerického veľvyslanectva v Kábule i ďalších objektov po ukončení odsunu, informovala v utorok agentúra AP.

Veliteľ Centrálneho velenia armády Spojených štátov generál Frank McKenzie v pondelok uviedol, že odsun Američanov z Afganistanu "pokračuje veľmi hladko" a je už "zhruba v polovici". Bližšie podrobnosti však neposkytol.

Iní americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity potvrdili, že sťahovanie je už z viac ako polovice ukončené.

Podľa amerických činiteľov sa doterajší odsun týkal väčšinou sťahovania alebo likvidácie množstva techniky a vybavenia, ktoré americká armáda v Afganistane nahromadila v priebehu dvoch desaťročí. Naopak samotní vojaci z krajiny odídu ako poslední, píše AP.

Ako uvádza agentúra AP, McKenzie poskytne Austinovi odhady, koľko vojakov bude treba na zabezpečenie americkej ambasády a letiska v Kábule.

Časť tohto letiska doteraz chránili turecké jednotky, s ktorými americká strana momentálne rokuje o predĺžení tejto spolupráce.

Za účelom zaistenia bezpečnej prepravy diplomatov na toto letisko a späť zostane zrejme v Afganistane v najbližšej dobe ešte časť amerických vojakov.

Podľa predstaviteľov USA tiež zatiaľ neexistuje možnosť umiestniť americké jednotky do krajín ako Kirgizsko, Tadžikistan či Uzbekistan, ktoré susedia s Afganistanom, keďže takýto krok by si vyžadoval ďalšie diplomatické úsilie a mohol by vyvolať nevôľu Moskvy.

Odsun vojakov USA a NATO z Afganistanu odštartoval 1. mája a má byť dokončený 11. septembra, v deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001. Prezident USA Joe Biden stiahnutie vojsk z Afganistanu avizoval v polovici apríla.