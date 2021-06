Viaceré zahraničné spravodajské weby majú výpadky

Nefunguje napríklad The Guardian, NY Times ani CNN.

8. jún 2021 o 12:19 (aktualizované 8. jún 2021 o 12:59) ČTK, Veronika Orviská

Správu priebežne aktualizujeme

BRATISLAVA. Internetové stránky viacerých médií zasiahol výpadok, ktorý s rôznou intenzitou ovplyvňuje viacero častí sveta.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Týka sa to napríklad webov americkej agentúry Bloomberg, britského ekonomického denníka Financial Times , britských novín The Guardian, amerických The New York Times, CNN, ale aj sociálnej siete Reddit. Problémy mal aj britský portál BBC a internetové stránky britskej vlády gov.uk.

Dôvody sú zatiaľ nejasné.

Problémy sa objavili aj na webe americkej internetovej spoločnosti Amazon. Firma sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.

Portál televízie CNBC napísal, že výpadok zasiahol aj weby Insider a The Verge. Niektorí používatelia sa tak nemôžu prihlásiť, z niektorých častí sveta nie je možné ani zobraziť požadované stránky.