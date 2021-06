Izraelský parlament bude hlasovať o podpore pre Netanjahua

8. jún 2021 o 11:10 TASR

JERUZALEM. Izraelský parlament bude o zložení novej vlády a vyslovení dôvery hlasovať v nedeľu 13. júna. Informoval o tom v utorok predseda parlamentu Jariv Levin, ktorý je politickým spojencom dosluhujúceho premiéra Benjamina Netanjahua.

V súlade s ústavou musí Kneset o novej vláde hlasovať do 14. júna. Denník The Times of Israel v tejto súvislosti pripomenul, že politické strany, ktoré sa dohodli na budúcej koalícii, majú v parlamente podporu 61 zo 120 poslancov.

V deň hlasovania o dôvere novej vláde by si izraelský parlament mal zvoliť aj svojho nového predsedu, informoval v utorok spravodajský portál i24news.

Rozhlasová stanica KAN uviedla, že koaličná zmluva bude vo svojej definitívnej podobe podpísaná až pred hlasovaním v parlamente. Jednotlivé politické strany totiž ešte stále pokračujú v rokovaniach o rozdelení ministerských portfólií.

Ak bude nová izraelská vláda schválená parlamentom, tak táto ešte donedávna nepravdepodobná koalícia pravice, ľavice, centristov a islamistov zbaví moci Netanjahua, ktorého nahradí líder nacionalistickej strany Pravica (Jamina) Naftali Benet. Beneta by mal po dvoch rokoch vystriedať centrista Ja'ir Lapid (Budúcnosť existuje - Ješ Atid).

Cieľom tejto tzv. vlády zmeny je pokročiť vo volebnej reforme, obmedziť počet funkčných období premiéra na dve po sebe idúce, prvý raz za dva roky rýchlo schváliť štátny rozpočet a tiež výrazne zintenzívniť výstavbu v Jeruzaleme. Na základe koaličnej dohody sa výrazne zvýši financovanie arabských komunít a pokročí sa v reformách v justícii.