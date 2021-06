Stredozemné more sa otepľuje najrýchlejšie na svete, ukazuje správa WWF

Život v Stredozemnom mori sa mení, pôvodné druhy živočíchov začínajú ustupovať tropickejším, inváznym druhom.

8. jún 2021 o 9:10 SITA

BRATISLAVA. Stredozemné more sa otepľuje najrýchlejšie zo všetkých svetových morí. Vyplýva to z najnovšej správy Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). V tlačovej správe o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová, hovorkyňa slovenskej pobočky WWF.

Nová správa organizácie ukazuje, že Stredozemné more sa otepľuje o 20 percent rýchlejšie než ostatné moria. Jeho hladina by sa do roku 2 100 vplyvom klimatických zmien mala zvýšiť o jeden meter.

V mori sa navyše začína výrazne meniť výskyt živočíchov. Kým pôvodné druhy sú na ústupe, vo vodách tohto mora sa začínajú čoraz viac vyskytovať tropickejšie, invázne druhy živočíchov.

Celkovo zaznamenali už takmer tisíc nepôvodných a inváznych druhov živočíchov, z toho 126 nových druhov rýb. Tie sa do Stredozemného mora dostávajú predovšetkým cez Suezský prieplav.

Početnosť pôvodných druhov mäkkýšov v izraelských vodách napríklad poklesla o takmer 90 percent. V Turecku už tvoria invázne druhy rýb 80 percent všetkých úlovkov rýb. Vo vodách Ligúrie na severozápade Talianska sa stali bežným javom barakudy, druh morských rýb, ktoré patria medzi teplomilné druhy. Mení sa aj morské dno, z ktorého miznú niektoré druhy rastlín, koralov aj živočíchov. Napríklad lastúrnik stehnovka nádherná z niektorých oblastí celkom vymizla, v iných je jej početnosť tak nízka, že bola zaradená na červený zoznam ohrozených druhov.



Stále častejšie sa vyskytujú obdobia, keď dochádza k premnoženiu medúz. Roky nadmerného rybolovu totiž spôsobili, že v Stredozemnom mori je menej rýb, s ktorými medúzy súperili o jedlo, a tak menej ich predátorov. Rybári na pobreží Tuniska už dnes chytajú do svojich sietí viac medúz ako rýb. WWF upozorňuje, že na zníženie emisií skleníkových plynov a ochranu biodiverzity v Stredozemnom mori sú nutné neodkladné opatrenia.

Organizácia vyzýva k zavedeniu ochranného pásma na ploche 30 percent rozlohy Stredozemného mora do roku 2030. Zároveň žiada lídrov krajín, aby v oblasti biodiverzity a zmeny klímy prijali účinnejšie opatrenia a potrebné finančné mechanizmy.