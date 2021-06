Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska si vybrala nového predsedu

Vedenie strany schválilo za jej nového šéfa Herberta Kickla.

7. jún 2021 o 20:21 SITA

BERLÍN. Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) si vybrala nového lídra. Vedenie opozičnej strany schválilo nomináciu Herberta Kickla za jej predsedu.

Informuje o tom rakúska tlačová agentúra APA s tým, že jeho predsedníctvo musia ešte schváliť na zjazde strany 19. júna.

Päťdesiatdvaročný Kickl bude druhým predsedom FPÖ od rezignácie jej dlhoročného lídra a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho v roku 2019. Politik rezignoval po zverejnení videa, v ktorom ponúka lukratívne vládne zákazky potenciálnej ruskej investorke.

Škandál viedol k rozpadu vtedajšej vlády kancelára Sebastiana Kurza.

Stracheho nástupca Norbert Hofer minulý týždeň oznámil, že z postu odstupuje. To vyvolalo špekulácie o tom, že by sa Hofer mohol na budúci rok druhýkrát uchádzať o prezidentské kreslo. On sám takéto plány zatiaľ verejne nepotvrdil.