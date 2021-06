Grécko považuje Turecko za bezpečnú krajinu pre žiadateľov o azyl z piatich krajín

Turecko má obrovskú populáciu migrantov a utečencov.

7. jún 2021 o 19:42 TASR

ATÉNY. Grécko označilo v pondelok susedné Turecko za bezpečnú krajinu, kde môže požiadať o medzinárodnú ochranu väčšina žiadateľov o azyl, ktorí odchádzajú z jeho brehov ku gréckym. Informovala o tom agentúra AP.

V spoločnom dekréte gréckych ministrov zahraničných vecí a migrácie sa uvádza, že opatrenie sa týka žiadateľov o azyl zo Sýrie, Afganistanu, Pakistanu, Bangladéša a Somálska.

Podľa Grécka Turecko spĺňa všetky kritériá na preskúmanie žiadostí o azyl od týchto štátnych príslušníkov, pretože tam "im nehrozí žiadne nebezpečenstvo... pre ich rasu, náboženstvo, občianstvo, politické presvedčenie alebo členstvo v konkrétnej sociálnej skupine a môžu požiadať o azyl v Turecku namiesto Grécka".

To by teoreticky mohlo znížiť migračné toky do Grécka, ktoré je členom Európskej únie, pretože by mu to umožnilo vrátiť žiadateľov o azyl z týchto krajín do Turecka, ktoré samo o sebe má obrovskú populáciu migrantov a utečencov, poznamenala AP.

Doplnila, že napriek tlaku zo strany EÚ a Grécka však Turecko preukázalo malú chuť prijímať späť migrantov, ktorí sa dostali z jeho územia do Grécka, a to napriek dohode medzi Tureckom a EÚ z roku 2016, ktorá mala zabrániť nelegálnej migrácii do EÚ.

Grécki predstavitelia uviedli, že Atény tento rok požiadali Turecko, aby prijalo späť 1 453 ľudí, ale bez úspechu.

Minister pre migráciu Notis Mitarachi napriek tomu označil pondelkové rozhodnutie za "dôležitý krok v boji proti nelegálnym migračným tokom", ktorý podľa neho "prinúti" Turecko, aby zakročilo proti nelegálnej migrácii a prevádzačským sieťam.

Mitarachi dodal, že rozhodnutie "je plne v súlade s medzinárodným právom a zvyšuje právny arzenál Grécka proti (azylovým) žiadostiam občanov Sýrie, Afganistanu, Pakistanu, Bangladéša a Somálska, ktorí objektívne nemajú dôvod nepovažovať Turecko za bezpečnú krajinu".

Aj keď v roku 2015 vstúpil cez Turecko do Grécka rekordný milión ľudí, ktorí sa zväčša snažili dostať do bohatších krajín EÚ, odvtedy sa toky výrazne znížili.

Tento rok do Grécka dorazilo z Turecka zatiaľ vyše 3000 ľudí, väčšinou po mori. Podľa OSN išlo o 47 percent Afgancov, 15 percent Sýrčanov a deväť percent Somálčanov, dodala AP.