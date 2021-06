Pasy výmenou za investície. Cyprus nelegálne udelil tisíce občianstiev

Podľa cyperského prezidenta priniesol tento program do štátnej pokladnice 9,7 miliardy eur.

7. jún 2021 o 18:47 TASR

ATÉNY. Cyperská vláda medzi rokmi 2007 a 2020 udelila v rámci programu tzv. zlatých víz nelegálnym spôsobom občianstvo viac ako 3 600 investorom pochádzajúcich z krajín mimo Európske únie.

V pondelok to oznámil Myron Nicolatos, bývalý predseda cyperského najvyššieho súdu a šéf súčasnej nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá vznikla z podnetu EÚ, informovali agentúry AFP, DPA a Reuters.

Prípad pre prokuratúru

Celkovo bolo nelegálnym spôsobom občianstvo udelené 3609 ľudom, "čo predstavuje približne 53 percent zo 6 779 prípadov, ktoré sme preverovali", uviedol Nicolatos a dodal, že "je očividné, že program Občianstvo za investície mal medzery a nedostatky" a bol slabo regulovaný.

Správa z vyšetrovania bude teraz posunutá na prokuratúru, kde sa rozhodne o ďalších krokoch. Generálny prokurátor George Savvides uviedol, že úrady preveria možnosť odobratia nelegálne poskytnutého občianstva a tých, ktorí porušili zákon, poženú pred súd.

Pasy výmenou za investície

V rámci programu tzv. zlatých víz, ktorý fungoval od roku 2007 do novembra 2020, rozdávala cyperská vláda pasy výmenou za investíciu vo výške 2,5 milióna eur do cyperskej ekonomiky, a to povinnou kúpou domu či bytu, kúpou akcií cyperských firiem alebo podporou programov bývania či podnikania.

Podľa cyperského prezidenta Nikosa Anastasiadesa priniesol tento program do štátnej pokladnice 9,7 miliardy eur.

Program je atraktívny najmä preto, že majiteľ cyperského pasu sa automaticky stáva občanom Európskej únie a môže sa tak voľne pohybovať po členských štátoch Únie.

Občianstva obvineným aj odsúdeným

Panarabská televízia al-Džazíra však v investigatívnom dokumente odvysielanom vlani v auguste zverejnila nezákonné konanie cyperských úradníkov.

Informovala v ňom tiež, že desiatky ľudí, ktoré požiadali o zlaté víza na Cypre, sú vyšetrované pre podozrenie z páchania trestnej činnosti alebo porušenia medzinárodných sankcií či sú vo výkone trestu odňatia slobody.

Po odvysielaní programu cyperský prezident Nikos Anastasiades oznámil, že vláda od 1. novembra 2020 pozastavuje program zlatých víz.