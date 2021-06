Na hraniciach Slovinska a Talianska budú pôsobiť spoločné hliadky, aby predišli nelegálnej migrácii

Činnosť hliadok sa začne v priebehu mesiaca.

5. jún 2021 o 12:02 SITA

ĽUBĽANA. Slovinsko a Taliansko oznámili, že onedlho začnú na hraniciach medzi oboma štátmi pôsobiť spoločné hliadky, aby zabránili nelegálnej migrácii.

Ohlásili to po piatkovej schôdzke slovinský minister vnútra Aleš Hojs a jeho talianska kolegyňa Luciana Lamorgeseová.

Hneď nebolo jasné, kde budú spoločné hliadky nasadené a koľko policajtov sa na nich bude podieľať. Hojs uviedol, že hliadkovať by mali začať v priebehu mesiaca.

Nelegálni migranti vstupujú do Slovinska z Chorvátska a potom pokračujú do Talianska alebo Rakúska. Na Balkáne uviazli tisíce ľudí utekajúcich pred vojnami a chudobou z Blízkeho východu, Afriky a Ázie a čakajú na príležitosť dostať sa do svojich želaných destinácií.



Slovinský minister vnútra povedal, že spoločné hliadky budú vybavené modernou technológiou a používať budú aj drony, informovala slovinská tlačová agentúra STA. Zámerom je odhaliť najaktívnejších prevádzačov a predísť nelegálnemu prekračovaniu hraníc v nákladných autách a iných vozidlách, konštatoval Hojs.