Iniciatíva Covax stále nemá dosť vakcín pre chudobné krajiny

Do rozvojových krajín doteraz doručil viac ako 80 miliónov dávok vakcín.

4. jún 2021 o 21:49 TASR

Medzinárodná iniciatíva COVAX nemá dosť vakcín na to, aby mohla zaručiť včasné zaočkovanie obyvateľov rozvojových krajín proti chorobe Covid-19. Uviedol to v piatok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedný za program COVAX Bruce Aylward.

Ako píše agentúra AFP, program COVAX, vytvorený Organizáciou Spojených národov (OSN) a WHO, doteraz doručil viac ako 80 miliónov dávok vakcín do 129 teritórií. To je však približne o 200 miliónov dávok menej, ako sa plánovalo, povedal Aylward novinárom v Ženeve.

Bohaté krajiny medzitým síce prisľúbili, že darujú približne 150 miliónov ďalších dávok, ani toto množstvo však podľa Aylwarda nestačí.

"Po prvé, veľmi málo dávok dorazí v období jún-júl, čo znamená, že budeme mať výpadok (v očkovaní)," konštatoval Aylward. "Ďalším problémom je množstvo. Ak chceme mať tento rok zaočkovaných najmenej 30 - 40 percent svetovej populácie, musíme do septembra zaočkovať ďalších 250 miliónov ľudí."

Až 97 percent dávok doteraz dodaných cez program COVAX je od spoločnosti AstraZeneca, zvyšok od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Indická spoločnosť Serum Institute of India (SII), ktorá vakcínu Covishield of firmy AstraZeneca vyrába, mala byť pôvodne hlavným ohnivkom dodávateľského reťazca COVAX. Vláda v Naí Dillí však obmedzila vývoz vakcín po tom, ako sa krajinou prehnala zničujúca druhá vlna pandémie.

Vo štvrtok bolo globálne podaných viac ako dve miliardy dávok vakcín, z nich však až 37 percent v bohatých krajinách, kde žije 16 percent svetovej populácie, píše AFP. Len 0,3 percenta bolo podaných v 29 najchudobnejších krajinách sveta, kde žije deväť percent svetovej populácie.