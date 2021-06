Japonsko venuje programu vakcín pre chudobné krajiny ďalších 800 miliónov dolárov

Celkovo sú potrebné asi dve miliardy dolárov.

2. jún 2021 o 16:48 SITA

ŽENEVA. Japonsko poskytne iniciatíve COVAX podporovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) ďalších 800 miliónov dolárov.

Táto čiastka znamená, že „krajina vychádzajúceho slnka“ o štvornásobok zvýši svoju doterajšiu finančnú podporu programu zameraného na dodávania vakcín proti koronavírusu do chudobnejších štátov sveta.

Predstavitelia spomenutého programu stále zháňajú asi 2 miliardy dolárov na dosiahnutie cieľa - vyzbierať 8,3 miliardy dolárov na bezplatné financovanie očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 pre krajiny s nízkym a stredným príjmom.



„Teraz je ten správny čas, aby sme konali,“ uviedol japonský premiér Jošihide Suga.

Okrem Japonska sa do úsilia o nájdenie finančných prostriedkov pre iniciatívu COVAX zapojili aj lídri z Austrálie, Rakúska, Kórejskej republiky, Španielska, Švédska a Švajčiarska.



V rámci iniciatívy COVAX, ktorú vedú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), celosvetová aliancia pre očkovanie Gavi a Koalícia pre inovácie epidemickej pripravenosti (CEPI), by malo dostať vakcíny 92 krajín.

Väčšina z nich avizuje problémy vo vakcinačných kampaniach pre nedostatok očkovacích látok.