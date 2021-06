Blok ázijsko-pacifickej dohody o voľnom obchode začne rokovania s Britániou

So vstupom krajiny sa počíta najskôr v budúcom roku.

2. jún 2021 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. Členovia ázijsko-pacifickej dohody o voľnom obchode začnú prístupové rozhovory s Veľkou Britániou.

Blok jedenástich štátov sa na tom dohodol v stredu, informuje portál bbc.com.



O členstvo v zoskupení, ktoré zahŕňa Austráliu, Mexiko alebo Japonsko, požiadal Londýn vo februári. So vstupom krajiny sa podľa BBC nepočíta skôr ako v budúcom roku.

V prvej fáze sa očakáva vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá posúdi pravidlá v oblasti ciel, obchodu a investícií. Britská ministerka obchodu Liz Trussová označila rozhodnutie otvoriť prístupové rozhovory za „vynikajúcu správu“.



„Pomôže nám to posunúť naše ekonomické ťažisko z Európy smerom k rýchlejšie rastúcim častiam sveta a posilniť náš prístup k obrovským spotrebiteľským trhom v ázijsko-pacifickom regióne. Získali by sme všetky výhody vstupu do zóny voľného obchodu s vysokými štandardmi bez toho, aby sme sa museli vzdať kontroly nad našimi hranicami, peniazmi alebo zákonmi,“ uviedla ministerka.

Vláda podľa nej so svojimi plánmi v najbližších týždňoch ešte pred otvorením rokovaní oboznámi parlament.



Účastníkmi TPP sú Austrália, Brunej, Kanada, Čile, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur a Vietnam. O vstup do bloku, ktorý pokrýva trhy s takmer 500 miliónmi ľudí, prejavili záujem aj Čína, Južná Kórea, Taiwan a Thajsko.

V prípravnej fáze boli súčasťou projektu aj USA. Svoju účasť však stiahli v roku 2017 v prvý deň úradovania bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

V porovnaní s Európskou úniou, ktorú Spojené kráľovstvo tento rok definitívne opustilo, obchodný pakt TPP nepredpokladá hlbokú politickú integráciu.