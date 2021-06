Oponenti Netanjahua rokujú pod časovým tlakom o novej vláde

Oponenti sa snažia o koalíciu zloženú z najviac ôsmich strán, ktoré nie sú ideologicky jednotné.

2. jún 2021 o 10:20 TASR

TEL AVIV. Politickí oponenti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa niekoľko hodín pred uplynutím lehoty usilujú o zostavenie novej vlády.

Strana Ješ Atid (Budúcnosť existuje) opozičného vodcu Jaira Lapida a centristická aliancia Kachol lavan (Modrá a biela) Bennyho Ganca počas noci úspešne ukončili koaličné rokovania, uviedli v stredu obe strany. Informuje o tom agentúra DPA.

Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu Lapida po tom, čo sa po marcových voľbách Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu. Voľby z 23. marca boli v poradí štvrtými za posledné dva roky.

Lapid má do stredy 23 00 h SELČ možnosť na zostavenie vlády. Usiluje sa o koalíciu zloženú z najviac ôsmich strán, ktoré sú obsahovo od seba vzdialené. Lapid a predseda ultrapravicovej strany Jamina (Pravica) Naftali Bennet sa mali dohodnúť na striedaní sa v úrade predsedu vlády, píše DPA. Bývalý minister obrany Bennet by sa mal funkcie premiéra ujať na prvé dva roky, Lapid by ho mal následne vystriedať.

Podľa médií ešte existujú spory o obsadenie grémia, ktoré vymenováva sudcov. Vláda by mala do jedného týždňa zložiť prísahu v parlamente, na jej odobrenie je potrebná jednoduchá väčšina 120 poslancov. Lapid by sa mal následne ujať funkcie ministra zahraničných vecí.