Voľby v Česku by vyhrala koalícia Pirátov a hnutia STAN

Volebná účasť by dosiahla 64,5 percenta.

1. jún 2021 o 16:43 TASR

PRAHA. Parlamentné voľby by v Česku vyhrala koalícia Pirátov a hnutia STAN (Starostovia a nezávislí) so ziskom 24 percent pred hnutím ANO, ktoré by získalo 23 percent hlasov.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v máji uskutočnila spoločnosť Median, informoval v utorok internetový spravodajský portál Novinky.cz.

Spolu s takmer 20-timi percentami

Koalícia Spolu by získala 19,5 percenta, SPD (Sloboda a priama demokracia) deväť percent, ČSSD (Česká strana sociálnodemokratická) sedem percent a komunisti šesť percent hlasov.

Podľa volebného modelu by hnutie Prísaha malo štyri percentá, koalícia Trikolóry, Slobodných a Súkromníkov by oslovila 3,5 percenta voličov a Zelení 2,5 percenta ľudí.

Volebná účasť by v parlamentných voľbách, ak by sa konali v máji tohto roku, dosiahla 64,5 percenta.

Víťazná koalícia Pirátov a hnutia STAN si oproti aprílu pohoršila o tri percentá, kým hnutie ANO si polepšilo o dve percentá.

Dva a pol percenta si oproti aprílu pripísala aj koalícia Spolu, ktorú tvoria ODS (Občianska demokratická strana), TOP 09 a ľudovci.

Prieskum na vzorke tisíc respondentov

Potenciál koalície Pirátov a STAN dosahuje 30 percent. Ak by hnutie ANO získalo hlasy od všetkých voličov, ktorí hnutie vážne zvažujú voliť a nevylučujú účasť vo voľbách, získalo by 29,5 percenta hlasov, píšu Novinky.

Koalícia Spolu má potenciál 27,5 percenta, SPD 14 percent, ČSSD 11 percent a KSČM (Komunistická strana Čiech a Moravy) 8,5 percenta.

Teoretický potenciál hnutia Prísaha je tiež 8,5 percenta. Trikolóra, Slobodní a Súkromníci by mohli osloviť 7,5 percenta a Zelení šesť percent voličov.

Prieskum sa uskutočnil od 1. do 31. mája a zapojilo sa do neho 1072 oslovených respondentov.