Španielsky súd vypočúval lídra hnutia za nezávislosť Západnej Sahary

Brahim Ghali sa zotavuje z covidu, je podozrivý zo zločinov proti ľudskosti.

1. jún 2021 o 15:06 SITA

MADRID. Vodca hnutia usilujúceho sa o nezávislosť Západnej Sahary od Maroka Brahim Ghali v utorok vypovedal na súde v španielskom Madride.

Vystúpil prostredníctvom videokonferencie a odpovedal na otázky týkajúce sa obvinenia z mučenia, genocídy a iných trestných činov.

Ghali sa momentálne nachádza v severošpanielskom meste Logroňo. V tamojšej nemocnici sa zotavuje po vážnom priebehu ochorenia COVID-19. Už 71-ročného Ghaliho hospitalizovali minulý mesiac.

Do nemocnice prišiel pod falošnou identitou s alžírskym diplomatickým pasom, pričom do Španielska takto vstúpil, paradoxne, so súhlasom tamojšej vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ghali stojí na čele frontu Polisario a samozvanej Saharskej arabskej demokratickej republiky so sídlom v utečeneckých táboroch v západnom Alžírsku.

Maroko anektovalo Západnú Saharu v 70. rokoch minulého storočia a front Polisario sa už dlho usiluje o ukončenie marockej nadvlády. Toto územie bolo predtým súčasťou Španielskeho koloniálneho impéria.

Prítomnosť Ghaliho v Španielsku nedávno nahnevala Maroko a vyvolala diplomatickú krízu medzi týmito štátmi, ktoré spolupracujú v boji proti terorizmu, pašovaniu drog a migrácii do Európy.

Ghaliho právnik Manuel Ollé uviedol, že jeho klient popiera vznesené obvinenia.

Pripisuje ich úsiliu Maročanov o diskreditáciu frontu Polisario. Povedal tiež, že podá žiadosť o zamietnutie obvinení.