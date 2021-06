Napriek výzve necestovať navštívilo Maldivy viac Maďarov než pred pandémiou

Do krajiny letelo aj súkromné lietadlo, ktoré využívajú politici vládnej strany Fidesz.

1. jún 2021 o 15:04 TASR

BUDAPEŠŤ. V prvých štyroch mesiacoch tohto roka cestovalo na Maldivy viac Maďarov než pred koronavírusovou pandémiou.

A to aj napriek tomu, že premiér Viktor Orbán v marci osobne vyzval spoluobčanov, aby vzhľadom na pandémiu necestovali na dovolenky do zamorených krajín, pričom ako príklady uviedol práve Maldivy či Spojené arabské emiráty. Upozornil na to v utorok spravodajský server Index.hu.

V prvých troch mesiacoch tohto roka zaznamenali v tejto ostrovnej republike v Indickom oceáne takmer 5000 vstupov občanov Maďarska, z ktorých 4200 pricestovalo priamo z Maďarska, spresnil server szabadeuropa.hu.

Podľa tohto zdroja je pozoruhodné, že v prvých štyroch mesiacoch 2021, ktoré boli najťažšie mesiace pandémie v Maďarsku, cestovalo na Maldivy takmer o 20 percent viac občanov Maďarska než v rovnakom období roka 2019, keď ešte vírus SARS-CoV-2 nebol známy.

Oproti vlaňajším prvým štyrom mesiacom bol tento rok počet maďarských turistov smerujúcich na Maldivy poldruhanásobne vyšší.

Server podotkol, že na Maldivy letelo najmenej trikrát aj súkromné lietadlo registrované v Rakúsku, ktoré však odlieta a prilieta takmer vždy z Budapešti a do Budapešti a lietajú ním pravidelne politici vládnej strany Fidesz, ich rodinní príslušníci či podnikatelia blízki Fideszu.

Sledovanie letov tohto stroja, ktorým letel na futbalový zápas aj premiér Viktor Orbán, bolo na leteckých webových stránkach možné iba do prvých marcových dní, potom ich však neznáme osoby zakázali, uzavrel server szabadeuropa.hu.