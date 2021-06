Palestínčanom ani centimeter. Budúci izraelský premiér je viac vpravo ako Netanjahu

Bennett má v Knessete len šiestich poslancov.

1. jún 2021 o 18:16 Matúš Krčmárik

JERUZALEM, BRATISLAVA. Ľudia s jeho politickou silou sa väčšinou premiérmi nestávajú. Strana Jamina, ktorej je predsedom Naftali Bennett, získala v marcových voľbách do 120-členného Knessetu len siedmich poslancov, o jedného z nich už prišla.

Ľudia s jeho politickou rétorikou navyše nezískavajú ani podporu strán izraelských Arabov. Hlavným znakom Bennettovej politiky je totiž odmietanie ústupkov voči Palestínčanom a odmietanie myšlienky nezávislej Palestíny.

A predsa by sa Bennett, bývalý člen špeciálnych jednotiek, podnikateľ v technologickom biznise a krajný pravičiar, mohol už v najbližších dňoch stať izraelským premiérom.

Pre opozíciu sa totiž stalo prioritou ukončenie 12-ročnej nepretržitej vlády Benjamina Netanjahua, a tak sa navonok nesúrodé strany spájajú.

Bolestivé kompromisy

Netanjahuov Likud síce získal po marcových voľbách tridsať poslancov, no od začiatku bolo jasné, že parlamentnú väčšinu nebude mať ani po štvrtých voľbách za dva roky. Ako politik, trestne stíhaný za korupciu, totiž izraelskú politiku príliš rozdeľuje.

Prezident Reuven Rivlin tak zostavením vlády poveril centristu Jaira Lapida, ktorého strana Budúcnosť existuje skončila na druhom mieste. Lapid zároveň spojil celú opozíciu.

Posledným kúskom do skladačky bol už len Bennett a ten by sa tak na dva roky mal stať premiérom, následne by ho mal na rovnaké obdobie nahradiť Lapid.

“ Zameriame sa na to, čo vieme dosiahnuť, namiesto toho, aby sme sa celé dni hádali o nemožných veciach. „ Naftali Bennett, budúci izraelský premiér

Povedie vládu zloženú z ľavičiarov, centristov, krajnej pravice, ale aj zo strany orientujúcej sa na rusky hovoriacich židovských prisťahovalcov. Arabi by do vlády vstúpiť nemali, ale mali by dodať hlasy nutné pre získanie podpory.

Budúcu koalíciu tak nespája prakticky žiadna spoločná myšlienka, okrem odporu voči Netanjahuovi.

„Všetci budeme musieť urobiť bolestivé kompromisy,“ povedal v nedeľu, keď oznámil súhlas so vstupom do vlády. Tá chce sporné otázky potlačiť a zaoberať sa najmä riešení hospodárskej krízy po pandémii covid-19.

„Zameriame sa na to, čo vieme dosiahnuť, namiesto toho, aby sme sa celé dni hádali o nemožných veciach.“

Práve Bennett si však na sporných otázkach vybudoval svoju kariéru.