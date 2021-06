Merkelová chce ponechať nemeckú armádu v Mali

Krajiny Sahelu destabilizuje terorizmus, má priame humanitárne následky pre milióny ľudí.

1. jún 2021 o 6:55 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že je proti stiahnutiu nemeckých vojenských jednotiek z Mali, kde došlo k štátnemu prevratu po tom, ako tam minulý týždeň zadržali a zbavili moci dočasného prezidenta Baha Ndawa a premiéra Moctara Ouana. Informovala o tom agentúra DPA.

"Sme presvedčení, že naša (vojenská) prítomnosť na mieste je stále dôležitá," povedala Merkelová po videokonferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Nevyhnutná misia

Niekoľko stoviek vojakov nemeckého Bundeswehru je v Mali súčasťou misie OSN (MINUSMA) a tiež výcvikovej misie EÚ (EUTM). Macron a Merkelová sa zhodli, že obe misie v tejto krízou zasiahnutej africkej krajine sú nevyhnutné.

Macron však podľa agentúry AP pohrozil, že Francúzsko svoje jednotky z Mali stiahne v prípade, že bude pretrvávať inštitucionálna nestabilita krajiny, ktorá bude znemožňovať boj proti islamistickým extrémistom.

"Našou prioritou v Mali je boj proti terorizmu a prítomnosť našich síl v tomto boji nestačí. Vyžaduje si aj posilnenie stabilných a legitímnych inštitúcií," zdôraznil.

Francúzsko má v regióne približne 5100 vojakov v rámci operácie Barkhane, ktorú vykonáva v piatich krajinách Sahelu – v Burkine Faso, Čade, Mali, Mauritánii a Nigeri. Misiu s ústredím v Čade spustili po tom, ako Francúzsko zasiahlo s cieľom zastaviť postup džihádistov v Mali v roku 2013.

Terorizmus zasahuje milióny ľudí

Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert predtým tiež hovoril o tom, že vojenská prítomnosť nemeckých vojakov v Mali je potrebná, čo sa týka boja proti islamistickým extrémistom.

"Ak krajiny Sahelu destabilizuje terorizmus, ktorý ich neustále prenasleduje, má to priame humanitárne následky pre milióny ľudí a pre veľkú časť Afriky," varoval Seibert s tým, že by to bolo aj proti záujmom Európy.

Seibert dodal, že vláda v Berlíne odsúdila zosadenie dočasného prezidenta a premiéra a podporila požiadavky Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré cez víkend pozastavilo Mali členstvo.

Stalo sa tak dva dni po tom, čo sa líder malijskej junty Assimi Goita vyhlásil za nového dočasného prezidenta. ECOWAS vyzval na okamžité vymenovanie nového civilného prezidenta.