Hamas je pripravený rokovať s Izraelom o výmene väzňov

Politický vodca Hamasu pre Gazu sa stretol so šéfom egyptskej spravodajskej služby Kámilom.

31. máj 2021 o 20:24 TASR

JERUZALEM. Radikálne palestínske hnutie Hamas je pripravené na "okamžité rokovania" s cieľom uskutočniť výmenu väzňov s Izraelom. Uviedol to v pondelok politický vodca Hamasu pre oblasť pásma Gazy Jahjá Sinwár.

Podľa spravodajského portálu The Times of Israel to Sinwár vyhlásil po stretnutí so šéfom egyptskej spravodajskej služby Abbásom Kámilom, ktorý do palestínskej pobrežnej enklávy pricestoval v pondelok po sérii schôdzok v Tel Avive a Ramalláhu.

Pri príležitosti Sinwárovej návštevy ulice Gazy zdobili egyptské vlajky a bilbordy a plagáty, v ktorých Hamas v mene obyvateľov pásma Gazy ďakuje egyptskému prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu za poskytnutú podporu.

Izraelský denník v tejto súvislosti pripomenul, že Egypt sa - naopak - už dlho snaží udržiavať si od palestínskeho Hamasu odstup.

Hamas chce meniť väzňov

Na margo výmeny väzňov Sinwár povedal, že v tejto "otázke bol v uplynulom období zaznamenaný istý vývoj", ktorý sa však zastavil vzhľadom na "politické turbulencie v Izraeli a opakované parlamentné voľby".

Hamas drží v zajatí dvoch izraelských civilistov - Hišama as-Sajída a Averu Mengistua - a odmieta vydať telá dvoch izraelských vojakov - Hadara Goldina a Orona Šaula.

Posledná veľká výmena väzňov medzi Izraelom a Hamasom sa uskutočnila v roku 2011. Premiér Benjamin Netanjahu vtedy povolil prepustenie 1027 v Izraeli väznených Palestínčanov výmenou za zajatého izraelského vojaka Gilada Šalita.

Jedným z palestínskych väzňov prepustených pri tejto výmene bol aj Sinwár, ktorý si izraelskom väzení odpykával doživotný trest za vraždu.

Podľa jedného z vyjednávačov práve Sinwárovo slovo zohralo kľúčovú úlohu pri vyjednávaniach o Šalitovi. "Ak to bude Sinwárova vôľa, bude dohoda. Ak nie, nebude," uviedol nemenovaný vyjednávač.

Podľa izraelského denníka zatiaľ nie je jasné, koľko väzňov bude Hamas požadovať výmenou za dvoch žijúcich Izraelčanov a dve telá.

Sinwár však po schôdzke s Kámilom novinárom povedal, aby si zapísali číslo 1111, lebo "to sa ľahko pamätá".

Obnova Gazy nebude jednoduchá

Izraelskí predstavitelia nedávno uviedli, že svoj súhlas s obnovou Gazy, ktorá v nedávnom konflikte utrpela veľké materiálne škody, podmienia pokrokom v dosiahnutí dohody s Hamasom, ktorá zabezpečí návrat oboch izraelských zajatcov a vydanie tiel dvoch padlých.

Hamas však naďalej tvrdí, že odmieta spájanie obnovy Gazy po nedávnych bojoch s izraelskou armádou s dohodou o zajatcoch a väzňoch.

The Times of Israel konštatoval, že dohoda sprostredkovaná Egyptom síce zastavilo boje medzi Izraelom a Hamasom, ale prímerie je veľmi krehké, pričom nie sú vyriešené žiadne zo základných problémov, ktoré Hamas použil ako svoje zdôvodnenie útokov na Izrael.

Boje medzi izraelskou armádou a militantmi z pásma Gazy vypukli po tom, čo začiatkom mája na jeruzalemskej Chrámovej hore - treťom najposvätnejšom mieste islamu a najposvätnejšom mieste judaizmu - došlo k stretom medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a Palestínčanmi.

V Jeruzaleme tiež eskalovalo napätie kvôli hroziacemu vysťahovaniu palestínskych rodín z domov vo štvrti Šajch Džarrá ležiacej vo východnej časti Jeruzalema.

Ďalším sporným bodom vo vzťahoch bola a zostáva pokračujúca blokáda pásma Gazy Izraelom a Egyptom.

Izrael zachováva tieto prísne obmedzenia pre pobrežnú enklávu od roku 2006. Blokáda je podľa neho nevyhnutná, aby sa zabránilo vážnej hrozbe zo strany Hamasu, zatiaľ čo ľudskoprávni aktivisti opakovane upozorňujú na negatívny vplyv týchto reštrikcií na civilné obyvateľstvo Gazy.

Izraelský denník napísal, že Egypt údajne pozval Izrael, Hamas a palestínsku samosprávu na rokovania o dlhodobom prímerí, ktoré by sa mali konať v Káhire.

V nedeľu do egyptskej metropoly pricestoval izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi. Očakáva sa, že v najbližších dňoch sa kontakty diplomatov oboch štátov zintenzívnia.