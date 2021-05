Lietadlo Ryanairu núdzovo pristálo v Berlíne pre bombovú hrozbu

Bombu v lietadle nenašli.

31. máj 2021 o 15:32 TASR

Stroj Ryanairu na trase z írskeho Dublinu do poľského mesta Krakov núdzovo pristál v nemeckej metropole. (Zdroj: TASR/AP)

VARŠAVA. Poľská polícia v pondelok oznámila, že vyšetruje falošný bombový poplach, ktorý v nedeľu prinútil lietadlo írskej spoločnosti Ryanair núdzovo pristáť v Berlíne.

Informuje o tom agentúra AFP.

Bombový poplach

Stroj Ryanairu na trase z írskeho Dublinu do poľského mesta Krakov núdzovo pristál v nedeľu večer v nemeckej metropole.

"Boli sme zo strany letiska v Krakove informovaní, že zamestnanec letiska prijal telefonický hovor s tým, že na palube lietadla je výbušné zariadenie," spresnil regionálny policajný hovorca Sebastian Glen.

"Nemecká polícia to preverila a nebolo tam žiadne zariadenie, žiadna bombová hrozba. Takže vieme, že to bol falošný poplach," dodal pre AFP. Zároveň uviedol, že páchateľa doposiaľ nezadržali. Robia však všetko pre to, aby odhalili jeho identitu.

Lietadlo so 160 ľuďmi na palube pristálo na letisku Berlín-Brandenburg (BER) v nedeľu krátko po 20.00 h. Pasažierov presunuli do budovy terminálu. Neskôr mohli pokračovať v ceste náhradným lietadlom.

V lietadle nič nenašli

Nemecká polícia uviedla, že vykonala bezpečnostné previerky a "neobjavila žiadnu hrozbu". Prehľadali aj batožinu cestujúcich, informovali nemecké médiá.

K incidentu došlo týždeň po nútenom presmerovaní a pristátí lietadla Ryanairu v bieloruskom Minsku, kde zadržali aktivistu a novinára Ramana Prataseviča, ktorý sa nachádzal na jeho palube.

Vlani v júli musel stroj írskej spoločnosti na trase Dublin - Krakov tiež núdzovo pristáť v Londýne pre falošnú bombovú hrozbu.