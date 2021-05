Afganskí tlmočníci sa boja odchodu armád. Budeme prví, koho Taliban zabije

Vojna by sa mala skončiť na jeseň.

31. máj 2021 o 16:35 Matúš Krčmárik

KÁBUL, BRATISLAVA. Ako tlmočník som zachraňoval životy austrálskych vojakov, teraz by mala Austrália zachrániť mňa, hovorí Afganec Fardžád. Už od roku 2014 neúspešne žiada o právo na pobyt v Austrálii, doma sa mu Taliban vyhráža smrťou.

"Osobne som zachránil mnoho austrálskych životov, keď som odpočúval vysielačky militantov a vojakov varoval, kde na nich Taliban plánuje zaútočiť. Teraz je rad na nich, aby zachránili naše životy,“ povedal pre Guardian.

Vojna v Afganistane by sa mala na jeseň po dvadsiatich rokoch skončiť. Stiahnuť vojakov nariadil americký prezident Joe Biden, pridali sa k nemu aj ďalší spojenci vrátane Slovenska.

Dvaja mŕtvi týždenne

V krajine tak bez ochrany zostanú tisíce ľudí, ktorí pre západné armády pracovali.

Taliban sa im pravidelne vyhráža smrťou, podľa mimovládnej organizácie No One Left Behind zabili len od roku 2016 viac ako tristo tlmočníkov, ktorí pracovali pre Američanov.

"Naša dedina na severe Afganistanu leží len kúsok od územia, ktoré ovláda Taliban,“ hovorí Fardžád. "Žijem v každodennom strachu z toho, že po odchode zahraničných armád z krajiny skončí v rukách Talibanu. Naisto viem, že budem prvou osobou, ktorú dá Taliban zabiť.“