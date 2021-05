Čínska nákladná loď sa spojila s modulom budovanej vesmírnej stanice

Očakáva sa, že stanica bude plne funkčná do konca roku 2022.

30. máj 2021 o 7:11 TASR

PEKING. Čínska nákladná vesmírna loď s vybavením a zásobami sa úspešne spojila s hlavným modulom budúcej čínskej vesmírnej stanice na obežnej dráhe Zeme, informovali v nedeľu štátne médiá. Správu priniesla agentúra AFP.

Raketa Dlhý pochod 7 s nákladnou loďou Tchien-čou 2 (Nebeský koráb) odštartovala v sobotu z vesmírneho strediska Wen-čchang na ostrove Chaj-nan v Juhočínskom mori.

Spojenie s ústredným modulom vesmírnej stanice bolo ukončené v nedeľu o 5.01 h pekinského času (sobota 23.01 h SELČ), uviedla tlačová agentúra Sinchua s odvolaním sa na čínsku agentúru pre kozmické lety s posádkami (CMSA).

Pôvodne sa tento štart mal uskutočniť 19. mája, ale centrum riadenia letov ho pre nešpecifikované technické príčiny odložilo. V Číne sa teraz podľa CMSA začnú prípravy na vyslanie troch astronautov, ktorí privezené zásoby zahŕňajúce aj potraviny "vybalia".

Čína bude musieť uskutočniť približne desať vesmírnych misií, kým dobuduje svoju stanicu Tchien-kung, ktorej názov v preklade znamená Nebeský palác. Jej prvý modul nazvaný Tchien-che 1 (Nebeská harmónia) vypustili do vesmíru koncom apríla.

Očakáva sa, že stanica bude plne funkčná do konca roku 2022. Na nízkej obežnej dráhe by následne mala zotrvať 15 rokov. Ak v najbližších rokoch podľa plánu ukončí svoju prevádzku Medzinárodná vesmírna stanica, čínska stanica by mohla zostať jedinou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite.