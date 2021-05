Tisíce ľudí demonštrovali v Bruseli proti opatreniam

Vypukli aj menšie potýčky medzi políciou a účastníkmi.

29. máj 2021 o 22:22 TASR

BRUSEL. Tisíce ľudí demonštrujúcich proti obmedzeniam súvisiacim s koronavírusovou pandémiou pochodovalo v sobotu smerom k sídlu Európskej únie v belgickej metropole Brusel.

Ako píše agentúra AP, počas soboty vypukli menšie potýčky medzi políciou a účastníkmi tohto nepovoleného zhromaždenia.

Demonštranti sa stretli v Bruselskom parku pri príležitosti párty zorganizovanej v rozpore s platnými protiepidemickými opatreniami.

Stovky ľudí bez rúšok následne pochodovali smerom k budovám Európskej únie, pričom mnohí skandovali "Sloboda" a tvrdili, že choroba COVID-19 nie je o nič horšia ako chrípka, píše agentúra AFP.

Polícia blokovala ulice a po menších potýčkach sa im podarilo davy ľudí rozohnať.

V ostatných týždňoch sa v lesoch pri parku Bois de la Cambre odohrali viaceré párty, proti ktorým polícia zasiahla vodnými delami a slzotvorným plynom, čo viedlo k početným zraneniam a zatknutiam.

V Belgicku napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii stále platia prísne obmedzenia zakazujúce väčšinu verejných zhromaždení, pripomína AP.

Skôr v sobotu sa uskutočnil povolený protest približne 1000 zdravotných pracovníkov, ktorí žiadali vyššiu finančnú podporu a viac nemocničného personálu.

"Sme unavení, pretože kríza COVID-19 viedla k predĺženiu pracovnej doby v nemocniciach a kratšiemu odpočinku. Zrušili nám veľa voľna kvôli starostlivosti o pacientov," povedala zdravotníčka Justine Lombardová.

"Bolo to normálne a všetci sme to s radosťou urobili, pretože je to naša práca... ale ľudia si musia uvedomiť, že táto situácia nie je udržateľná," dodala.