Predseda juhokórejského parlamentu rokoval v ČR aj o spolupráci v energetike

Južná Kórea by mohla byť pre Česko ideálnym partnerom.

29. máj 2021 o 14:48 TASR

PRAHA/SOUL. Predseda juhokórejského Národného zhromaždenia Pak Pjong-sok v piatok v Prahe počas stretnutia s českým premiérom Andrejom Babišom zdôraznil, že Južná Kórea by mohla byť pre Česko ideálnym partnerom pre projekty z oblasti jadrovej energetiky.

Informovala o tom v sobotu agentúra Jonhap.

"Pokiaľ ide o čas výstavby, náklady a prevádzkové schopnosti, sme silnejší než ktorákoľvek iná krajina," uviedol Park. Dodal, že "naše skvelé riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa dajú použiť aj v jadrových elektrárňach".

Poukázal i na to, že ak by Južná Kórea získala možnosť pôsobiť v ČR v danej sfére, mohlo by to posilniť vzťahy medzi oboma štátmi.

Pak pricestoval do Česka vo štvrtok po päťdňovej návšteve Moskvy. Má za sebou stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom, s ktorým rokovali o ekonomickej spolupráci, Severnej Kórei a pandémii vyvolanej novým koronavírusom.