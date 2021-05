Bulharsko otvorilo letnú sezónu, s karanténou pre turistov nepočíta

Cez hranice prejdú ľudia aj s potvrdením o pozitívnom výsledku starým minimálne 15 a maximálne 180 dní.

28. máj 2021 o 12:26 TASR

SOFIA. Bulharsko od 1. mája oficiálne spustilo letnú turistickú sezónu 2021 a je pripravené prijímať plne zaočkovaných návštevníkov, avšak i ľudí s negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu alebo osoby, ktoré chorobu COVID-19 prekonali.

Uviedlo to bulharské veľvyslanectvo v SR.

"Za plné zaočkovanie sa považuje vhodný počet dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorými sú Pfizer-Biontech, AstraZeneca AB, SK Bioscience Co Ltd, Moderna, Janssen-Cilag International NV, Serum Institute of India, Sinopharm, Sinovac Biotech Ltd., Sputnik V.," priblížilo veľvyslanectvo. Od dátumu poslednej dávky vakcíny musí zároveň uplynúť minimálne 14 dní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Osoba sa musí preukázať očkovacím certifikátom, ktorý obsahuje celé meno osoby podľa dokladu totožnosti, s ktorým cestuje, dátum narodenia, dátumy podania príslušných dávok vakcíny, obchodný názov a číslo šarže vakcíny, meno výrobcu/držiteľa rozhodnutia o registrácii, krajinu, kde bolo vydaný, a názov vydávajúceho príslušného orgánu.

Certifikáty vydávané ministerstvom zdravotníctva SR všetky tieto údaje obsahujú.

Nezaočkované osoby môžu do Bulharska cestovať buď s potvrdením o negatívnom PCR teste nie starším ako 72 hodín, alebo s negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín.

Cez hranice však bulharské úrady pustia aj ľudí s potvrdením o pozitívnom výsledku antigénového či PCR testu starým minimálne 15 a maximálne 180 dní.

Potvrdenia o výsledkoch testov musia obsahovať "meno a priezvisko osoby zhodné s dokladom totožnosti, s ktorým cestuje, údaje o laboratóriu, ktoré vykonalo testovanie (názov, adresu alebo iné kontaktné údaje), dátum testovania a metódu testovania (PCR)," priblížilo veľvyslanectvo.

Súvisiaci článok Rakúsko uznalo slovenský očkovací certifikát, pridali sa aj Česko a Maďarsko Čítajte

Vstup do Bulharska majú zatiaľ aj naďalej zakázaný cestujúci z Indie, Brazílie a niektorých krajín a území v Afrike.

Slovenské očkovacie certifikáty budú uznávať aj Rakúsko, Maďarsko a Česko, oznámil v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Rakúske úrady však budú v tejto súvislosti uznávať len vakcíny registrované Európskou agentúrou pre lieky (EMA) alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) - teda nie ruskú očkovaciu látku Sputnik V.