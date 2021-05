Rusko považuje zákaz letov nad Bieloruskom za ohrozenie cestujúcich

Rezort ruskej diplomacie považuje rozhodnutie EÚ za politické a nezodpovedné.

28. máj 2021 o 12:06 (aktualizované 28. máj 2021 o 12:15) TASR

Lietadlo nízkonákladovej spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, ktoré cestovalo z Atén do Vilniusu, po bombovej hrozbe odklonili do Minska. (Zdroj: TASR/AP)

MOSKVA. Rusko v piatok vyhlásilo, že západné krajiny zákazom letov nad Bieloruskom ohrozujú bezpečnosť cestujúcich, informovala agentúra AFP.

"To, čo Západ urobil zavedením zákazu letov cez bieloruský vzdušný priestor, a to z politických dôvodov, je úplne nezodpovedné a ohrozuje to bezpečnosť cestujúcich,“ napísala na Facebooku hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.

Zákaz preletu bieloruských lietadiel nad Ukrajinou

V priebehu piatka schválila ukrajinská zákaz využívania ukrajinského vzdušného priestoru bieloruskými lietadlami, informovala v piatok agentúra UNIAN s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje. Podľa nich bude zákaz platiť od soboty 29. mája.

Bieloruské lietadlá teda nebudú schopné pristávať na ukrajinských letiskách ani podnikať tranzitné lety nad Ukrajinou.

Agentúra UNIAN pripomenula, že Ukrajina 26. mája zastavila leteckú dopravu s Bieloruskom. Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.

Vynútené pristátie v Minsku

Dôvodom je to, že bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG.

Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO), spadajúca pod OSN, vo štvrtok oznámila, že vyšetrí Bieloruskom vynútený odklon komerčného letu a následné zadržanie Prataseviča.