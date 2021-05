Ceaušescovo lietadlo vydražili za 120-tisíc eur

V marci tohto toku bolo lietadlo zaradené na zoznam rumunského národného dedičstva.

28. máj 2021 o 10:40 TASR

BUKUREŠŤ. Prezidentské lietadlo, ktoré bolo v minulosti súčasťou flotily rumunského komunistického diktátora Nicolaea Ceaušesca, vydražili vo štvrtok za 120 000 eur. Agentúru AFP o tom informoval bukureštský aukčný dom Artmark.

Lietadlo Rombac Super One-Eleven, ktoré Ceaušescu považoval za vrcholný úspech rumunského priemyslu, malo vyvolávaciu cenu 25 000 eur.

Súčasť národného dedičstva

Dražba za účasti desiatok zberateľov a leteckých nadšencov prebiehala telefonicky a prostredníctvom internetu.

Ceaušescu podľa vyjadrenia Artmarku používal toto lietadlo od roku 1986 do decembra 1989 a letel ním aj na svoju poslednú zahraničnú cestu do Iránu. Táto návšteva sa uskutočnila krátko po vypuknutí revolúcie v Rumunsku, počas ktorej bol komunistický diktátor zvrhnutý a 25. decembra 1989 spolu s manželkou popravený zastrelením.

Odvtedy sa lietadlo nachádzalo v hangári patriacom vládnej leteckej službe Romavia, ktorá v roku 2014 zbankrotovala a jej majetok sa postupne rozpredáva.

V marci tohto toku bolo oficiálne zaradené na zoznam rumunského "národného dedičstva", čo mu zaručilo ochranu pred prípadným zošrotovaním. Na základe toho nemôže byť zásadne upravované ani nesmie opustiť územie Rumunska.

Ešte by mohlo lietať

Podľa odborníkov by mohlo byť lietadlo opäť uvedené aj do prevádzkyschopného stavu, čo by si však vyžadovalo veľké finančné investície.

Lietadlo bolo vyrobené v licencii spoločnosti British Aircraft Corporation (BAC) na základe dohody v hodnote 300 miliónov libier, ktorá bola podpísaná v roku 1978 počas Ceaušescovej oficiálnej návštevy Spojeného kráľovstva - prvej svojho druhu pre komunistického vodcu vôbec.

Prvé lietadlo Rombac vzlietlo v roku 1982, avšak dovtedy, ako Rumunsko v roku 1990 od tohto projektu odstúpilo, ich vyrobili iba deväť. Vydražené lietadlo bolo v poradí piatym vyrobeným strojom.

Či samotný Ceaušescu toto lietadlo aj skutočne použil, ako to tvrdí aukčná sieň Artmark, pritom nie je jednoznačné. Agentúra AFP citovala viacerých niekdajších diktátorových pilotov, podľa ktorých Ceaušescu v Rombacu v skutočnosti necestoval.

Podľa nich totiž preferoval Boeing 707, ktorý bol tiež súčasťou jeho prezidentskej flotily.

Na štvrtkovej aukcii predali za 95 000 eur aj luxusné vozidlo Paykan Hillman Hunter, ktoré Ceaušescovi v roku 1974 venoval iránsky šach.