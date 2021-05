Štúdia potvrdila účinnosť a bezpečnosť vakcíny od firmy Sinopharm

Dve vakcíny sú podľa štúdie účinné na zhruba 73 a 78 percent.

27. máj 2021 o 20:17 SITA

BRATISLAVA. Dve vakcíny proti koronavírusu od čínskej firmy Sinopharm sa zdajú byť bezpečné a účinné proti ochoreniu COVID-19.

Vyplýva to zo štúdie, ktorá vyšla online v odbornom časopise Journal of the American Medical Association.

Tá dospela k záveru, že dve vakcíny sú účinné na zhruba 73 a 78 percent, tak ako to uvádza Sinopharm.

Vedci očakávali viac podrobností o spomenutých vakcínach, hoci ich už pri vakcinácii používajú mnohé krajiny a jednu z nich nedávno podporila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Výskumníci zo spoločnosti Sinopharm a jej lokálnych partnerov na Blízkom východe uvádzajú, že štúdia mala 40 380 účastníkov, ktorí dostali buď jednu z dvoch vakcín alebo placebo.

Test sa uskutočnil v Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, Egypte a Jordánsku. Štúdia však poskytla údaje len z prvých dvoch krajín.

Zdravotnícki experti tvrdia, že v štúdii nie je dostatok dát, ktoré by ukazovali, či očkovacie látky poskytujú ochranu proti ťažkému priebehu ochorenia.

Štúdia mala tiež viac účastníkov ako účastníčok, čo znamená, že nemá dostatok dát na určenie, či pri vakcínach existujú nejaké bezpečnostné obavy o vplyv na ženy.