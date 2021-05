Nemecko s Nórskom spustili podmorský kábel na výmenu obnoviteľnej energie

Nordlink dlhý 623 kilometrov dokáže zásobovať elektrinou až 3,6 milióna domácností.

27. máj 2021 o 15:15 SITA

BERLÍN. Nemecko a Nórsko vo štvrtok uviedli do prevádzky nový podmorský kábel, ktorý spája elektrické siete krajín. Projekt označujú za kľúčový krok v európskych snahách o posun od fosílnych palív k obnoviteľnej energii.



Nordlink v hodnote dvoch miliárd eur umožní Nemecku exportovať nadbytočnú elektrinu z veterných parkov do Nórska, kde ju môžu uskladniť v rozsiahlych rezervoároch tamojších vodných elektrární. Nórsko môže potom v prípade potreby poslať energiu naspäť do Nemecka.

„Stanovujeme míľnik pre moderné dodávky energie v Európe," konštatovala počas virtuálneho ceremoniálu nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Kábel dlhý 623 kilometrov sa začína v severonemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko a pokračuje popod Severné more až do Tonstadu v južnom Nórsku. Podľa prevádzkovateľov dokáže súčasne zásobovať elektrinou až 3,6 milióna domácností.

Nemecká vláda nedávno oznámila, že plánuje zredukovať emisie skleníkových plynov na nulu už do roku 2045. Na naplnenie potrieb 83 miliónov obyvateľov a priemyslu krajiny bude potrebné masívne rozšírenie veterných a solárnych elektrární.