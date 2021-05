Únia sa súdi s AstraZenecou. Za oneskorené dodávky žiada astronomické odškodné

Dodávky pre Európsku úniu sa oneskoria o pol roka.

27. máj 2021 o 17:38 Nina Sobotovičová

BRUSEL, BRATISLAVA. AstraZeneca odsunula dodávky pre Európsku úniu na neskôr, aby vakcínou proti koronavírusu obslúžila tretie krajiny, predovšetkým Spojené kráľovstvo. Takto právnici zastupujúci Európsku úniu argumentovali v stredu na pojednávaní.

Zmluva Komisie s AstraZenecou Komisia si objednala 300 miliónov dávok britsko-švédskej vakcíny,

firma ich mala dodať do konca júna,

napokon ich podľa vlastných slov dodá až koncom decembra,

do konca júna AstraZeneca doručí iba tretinu, teda sto miliónov dávok.

Spor medzi Európskou úniou a britsko-švédskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca už rieši prvostupňový súd v Belgicku.

Presnejšie, s AstraZenecou sa nesúdi priamo Európska únia, ale Európska komisia – výkonný orgán Únie.

Komisia hromadne nakupovala vakcíny pre všetky členské štáty.

Právny tím EÚ upozorňuje, že AstraZeneca už dodala 37 percent z celkového počtu dávok, ktoré sľúbila Británii, no Únii dodala iba 18 percent zo zazmluvnených dávok.

Komisia preto žiada, aby súd farmaceutickú firmu primal zaplatiť desaťmiliónovú pokutu za nedodržanie zmluvy. Zároveň žiada, aby AstraZeneca navyše platila každodenné desaťeurové penále za každú jednu omeškanú dávku.

Britsko-švédska farmafirma by tak mohla od začiatku júla prichádzať o dvesto miliónov eur denne. Vyplýva to z rozdielu medzi počtom dávok, ktoré do konca júna mala dodať, a množstvom dávok, ktoré dodať dokáže.

Dodávky sa oneskoria o šesť mesiacov

Európska komisia si od firmy AstraZeneca objednala tristo miliónov dávok vakcíny s termínom dodania do konca júna.