Biden nariadil spravodajským službám vyšetriť pôvod koronavírusu

Zoberať sa majú aj možnosťou, že vírus unikol z čínskeho laboratória.

26. máj 2021 o 20:28 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Joe Biden v stredu nariadil spravodajským službám USA prešetriť pôvod nového druhu koronavírusu.

Zoberať sa majú aj možnosťou, že vírus unikol z čínskeho laboratória. Biden tiež vyzval Čínu, aby pri vyšetrovaní spolupracovala, informovali agentúry AFP a AP.

Podľa Bidena by spravodajské služby mali "zdvojnásobiť svoje úsilie pri zbieraní a analyzovaní informácií, ktoré nás môžu doviesť bližšie k definitívnemu záveru". "Informovať o výsledkoch by ma mali do 90 dní," píše sa vo vyhlásení prezidenta.

Biden vo vyhlásení uvádza, že spravodajské služby v súčastnosti uvažujú nad dvoma možnými zdrojmi vírusu, avšak "neexistuje dostatok informácii, aby mohli rozhodnúť, ktorá z nich je pravdepodobnejšia".

Podľa Bidena sa dve z celkovo 18 spravodajských agentúr prikláňajú k teórii o prenose zo zvieraťa a jedna k teórií o úniku z laboratória.

Americký prezident tiež vyzval Čínu, aby pri vyšetrovaní spolupracovala: "Budeme vyvíjať tlak na Čínu, aby sa plne podieľala na transparentnom, medzinárodnom vyšetrovaním podloženom dôkazmi a aby poskytla prístup ku všetkým relevantným dátam a dôkazom."

Podľa Bidena je možné, že svet nikde nebude môcť dôjsť v tejto veci k jednoznačnému záveru, pretože Čína už od začiatku nespolupracovala.

Čínska vláda v stredu skritizovala USA v súvislosti s apelom na opätovné prešetrenie tvrdení, že nákaza koronavírusom sa do sveta rozšírila z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Hovorca čínskeho ministerstva USA obvinil zo "šírenia konšpiračných teórií a dezinformácií".

Mesto Wu-chan navštívil vo februári so zámerom prešetrenia pôvodu vírusu aj tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý však po svojej návšteve nevyvodil žiadne konkrétne závery.