Čína kritizuje USA pre pokus o opätovné prešetrenie pôvodu koronavírusu

26. máj 2021 o 18:52 TASR

PEKING. Čínska vláda skritizovala v stredu USA v súvislosti s apelom na opätovné prešetrenie tvrdení, že nákaza koronavírusom sa do sveta rozšírila z laboratória v čínskom meste Wu-chan.

Informovala o tom agentúra AFP.

Viaceré krajiny pod vedením USA vyvíjajú v poslednom čase tlak na Čínu, aby umožnila opätovné prešetrenie pôvodu nákazy koronavírusom. Priamo mesto Wu-chan navštívil vo februári s týmto zámerom tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý však po svojej návšteve nevyvodil žiadne konkrétne závery, približuje AFP.

Reakcia čínskej strany prichádza aj po článku v americkom denníku The Washington Post, ktorý s odvolaním sa na zdroje z prostredia amerických spravodajských služieb napísal, že traja pracovníci Wuchanského virologického inštitútu (WIV) boli hospitalizovaní s príznakmi podobnými ochoreniu COVID-19 v novembri 2019, teda mesiac predtým, než úrady oficiálne zaznamenali prvý prípad nákazy v tomto čínskom meste, vysvetľuje AFP.

The Washington Post tiež informoval, že vedci pred siedmimi rokmi zozbierali vzorky z bane na juhozápade Číny, kde sa baníci nakazili podobným vírusom, prenášaným netopiermi.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien tieto správy opätovne poprel a USA obvinil zo "šírenia konšpiračných teórií a dezinformácií".

Čao tiež povedal, že snahu Washingtonu o opätovné prešetrenie teórie o "úniku" koronavírusu z laboratória považuje za "dehonestujúcu" voči vyšetrovaniu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v čínskom Wu-chane.

V prípade, že sa takéto vyšetrovanie obnoví, podľa neho USA riskujú "podkopávanie celosvetovej solidarity v rámci boja proti koronavírusu".

Peking tiež v tejto súvislosti apeloval na Washington, aby na svoje územie pozval odborníkov WHO a dovolil im prešetriť priestory tamojších laboratórií. "Ak USA naozaj chcú úplnú transparentnosť, tak by mali – tak ako Čína – pozvať na svojej územie expertov WHO," dodal Čao.

Tím expertov WHO, ktorý vo februári tohto roku skúmal pôvod koronavírusu priamo vo Wu-chane, po návrate z Číny označil teóriu o jeho úniku z miestneho laboratória za "mimoriadne nepravdepodobnú".

Odborníci WHO vtedy uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka; ako konkrétne k tomu došlo, však nezistili. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označujú netopiere.