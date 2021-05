Koronavírus vo svete: Indický variant ohlásilo najmenej 53 krajín a teritórií

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v jednotlivých krajinách?

26. máj 2021 o 7:56 (aktualizované 26. máj 2021 o 8:45) TASR



Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 168 532 575 Počet vyliečených: 150 068 917 Počet úmrtí: 3 499 942 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizácia 8:45

Mapa cestovných obmedzení

Tzv. indický variant koronavírusu SARS-CoV-2 oficiálne potvrdili v 53 krajinách a územných celkov sveta.

Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

WHO na základe neoficiálnych zdrojov uvádza, že tento variant – označovaný ako B.1.617 –, ktorý po prvý raz zaznamenali v Indii, hlásili aj z ďalších siedmich teritórií. Podľa WHO sa rýchlejšie šíri. Vážnosť choroby COVID-19, ktorú spôsobuje, a riziko infekcie je stále predmetom skúmania WHO.

Počet nových prípadov a úmrtí koronavírusu počas uplynulých siedmich dní celosvetovo naďalej klesal. Celkovo v spojitosti s ochorením COVID-19 hlásili úrady približne 4,1 milióna nových prípadov a 48 000 úmrtí.

To predstavuje 14 percentný pokles v oblasti nových prípadov a dvojpercentný pokles v počte úmrtí v porovnaní s údajmi s predchádzajúceho týždňa, sumarizuje AFP.

Najväčší pokles v počte nových prípadov i úmrtí za posledný týždeň zaznamenala Európa. Nasleduje juhovýchodná Ázia.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Južnej Kórei Celkový počet potvrdených prípadov: 137 682 Počet vyliečených: 127 582 Počet úmrtí: 1 940

Južná Kórea v stredu oznámila, že ľudia zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny voči koronavírusu nebudú musieť od júla vo vonkajších priestoroch nosiť rúška. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ide o snahu povzbudiť starších obyvateľov, aby sa dali zaočkovať, keďže cieľom je do septembra podať vakcínu aspoň 70 percentám z celkových 52 miliónov osôb žijúcich v tejto ázijskej krajine. Aktuálne je prvou dávkou zaočkovaných len 7,7 percenta tamojšej populácie.

Zaočkované osoby sa budú môcť navyše od júna stretávať vo väčších skupinách, uviedol juhokórejský premiér Kim Pu-gjom na zasadnutí vlády, ktoré sa týkalo boja proti pandémii.

Predseda juhokórejskej vlády dodal, že všetky karanténne opatrenia budú aktualizované v októbri, keď sa podarí splniť stanovený vakcinačný cieľ.

Na očkovanie sa podľa ministra zdravotníctva Kwon Tok-čchola prihlásilo vyše 60 percent ľudí vo veku 60-74 rokov. Široká verejnosť vo veku 65-74 rokov sa bude môcť v Južnej Kórei dať zaočkovať od štvrtka v zhruba 12 000 nemocniciach.

Južná Kórea hlásila v utorok 707 nových prípadov nákazy covidom, čím ich celkový počet stúpol na 137 682 infikovaných. Od začiatku pandémie zaznamenali tiež 1 940 súvisiacich úmrtí.