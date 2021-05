Hrozba pre Lukašenka? Na organizovanie protestov nemal povahu

Kto je zadržaný bieloruský novinár?

25. máj 2021 o 12:49 Hospodářské noviny, Ondřej Soukup

MINSK. Priatelia bieloruského novinára Ramana Prataseviča si len ťažko dokázali predstaviť, že práve kvôli tomuto veselému mladíkovi prinúti ozbrojená stíhačka MiG-29 pristáť v Minsku lietadlo spoločnosti Ryanair.

On sám si tesne pred nedeľňajším odletom do litovského Vilniusu všimol v Aténach podozrivého ruskojazyčného muža, ktorý si fotil jeho doklady a potom rýchlo zmizol.

Pratasevič to napísal kolegovi cez aplikáciu WhatsApp a nasadol do lietadla. Teraz je v bieloruskom väzení a hrozí mu až pätnásťročný trest.

Pratasevič sa živil ako fotograf, spolupracoval s nezávislými bieloruskými, ruskými i ďalšími zahraničnými médiami. Vyslúžil si preto označenie opozičného aktivistu.

To tvrdí bieloruský režim, ktorý v pondelok zverejnil video s Pratasevičom z väzenia, kde sa k organizácii protestov priznáva. Hovorí tam tiež, že je v dobrom zdravotnom stave.

Na záberoch však vyzerá zjavne zmätene a aktivisti hovoria, že na ňom napriek silnému mejkapu vidno stopy po bití a mladík má zrejme aj zlomený nos. Pratasevičov otec pre BBC povedal, že obáva, že jeho syna budú za mrežami mučiť.

Nič by nevedel koordinovať

„Je určite dobrým fotografom, ale nepovedal by som, že by mal organizačné schopnosti, aby mohol byť koordinátorom čohokoľvek. Na to nemá povahu. Je to dobrý, pokojný človek, ktorého napĺňalo fotenie,“ povedal moskovskému denníku Novaja gazeta Pavel Sverdlov, bývalý kolega z Európskeho rádia pre Bielorusko.

Pratasevič v roku 2018 napríklad fotil oslavy stého výročia vyhlásenia samostatného Bieloruska na pražskej Staromestskej radnici.

Pracovať pre nezávislé médiá však nie je v Bielorusku jednoduché, redakcie trpia dlhodobým nedostatkom peňazí. Z Európskeho rádia bol Pratasevič prepustený pri znižovaní rozpočtu.