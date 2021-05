Hamas poprel bieloruskú verziu o bombe v lietadle

Bielorusko je za transparentné vyšetrovanie okolností núteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair.

25. máj 2021 o 7:13 TASR

MINSK. Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v pondelok uviedol, že Minsk je otvorený transparentnému vyšetrovaniu okolností núteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair a kritizoval krajiny Západu za to, že si od Bieloruska nevyžiadali žiadne informácie a rovno ho odsúdili, informovala agentúra BelTA.

"Sme pripravení pristúpiť k transparentnému vyšetreniu incidentu za pomoci medzinárodných expertov. No pokiaľ viem, zatiaľ ani jedna krajina Európskej únie alebo Západu nepožiadala bieloruskú stranu v tejto súvislosti o poskytnutie informácií. Zato však stihli vydať niekoľko stoviek politických vyhlásení obsahujúcich nielen obvinenia, ale aj otvorené vyhrážky smerom k Bielorusku. To je neprípustné. Nazýva sa to nový geopolitický poriadok v akcii," uviedol Makej.

Bielorusko uviedlo, že v nedeľu konalo po upozornení palestínskeho hnutia Hamas. Úrady v nedeľu prinútili pristáť lietadlo spoločnosti Raynair smerujúce z Atén do Vilniusu pre bezpečnostnú hrozbu. Údajne malo ísť o výbušné zariadenie na palube.

Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm podľa agentúry Reuters poprel akúkoľvek spojitosť s prípadom.

"Neuchyľujeme sa k takýmto metódam, ktoré môžu byť pokusom istých podozrivých strán démonizovať Hamas a potlačiť súčasné sympatie (medzinárodného spoločenstva) voči palestínskemu ľudu a ich legitímnemu vzdoru," povedal Barhúm.

"My, vojaci Hamasu, žiadame, aby Izrael prestal ostreľovať pásmo Gazy. Žiadame Európsku úniu, aby prestala Izrael v tejto vojne podporovať. Do lietadla bola umiestnená bomba. Ak nesplníte naše požiadavky, bomba exploduje nad Vilniusom 23. mája," píše sa v údajnom emaile, ktorý pred novinármi prečítal šéf leteckého oddelenia bieloruského ministerstva dopravy a komunikácie Arciom Sikorski.