Bielorusi donútili pristáť lietadlo s opozičným novinárom, následne ho zadržali

Pratasevič letel z Atén do Vilniusu.

23. máj 2021 o 17:01 TASR, Lukáš Onderčanin

Článok pokračuje pod video reklamou

MINSK. Bieloruské úrady v nedeľu donútili pristáť komerčné lietadlo v Minsku, kde následne zatkli bývalého šéfredaktora opozičného spravodajského kanálu Nexta Ramana Prataseviča.

Pratasevič, ktorý v súčasnosti žije v exile, cestoval z Atén do litovského Vilniusu. Civilnú linku spoločnosti Ryanair donútili pristáť počas preletu nad Bieloruskom údajne pre bombovú hrozbu. Po prehľadaní lietadla žiadnu bombu nenašli, opozičného novinára však bieloruské úrady zatkli.

Na Lukašenkov rozkaz

Už v Aténach spolu s Pratasevičom nastúpili do lietadla agenti tajnej služby KGB. V momente, ako lietadlo vstúpilo do bieloruského vzdušného priestoru, sa jeden z agentov začal hádať s posádkou o tom, že na palube je bomba, uvádza server Nexta. Tesne pred vstupom do litovského vzdušného priestoru sa lietadlo otočilo a pristálo v sprievode vojenskej stíhačky v Minsku.

Príkaz na pristátie lietadla mal podľa BBC dať samotný prezident Lukašenko.

Britský politik Tom Tugendhat pre BBC označil zatknutie človeka z opozície po vynútenom pristáti za útok na demokraciu.

Prataševiča (26) spolu s druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nexta Live na sociálnej sieti Telegram Sciapanom Pucilom (22) zaradili bieloruské orgány vlani v novembri na zoznam teroristických organizácií. Urobili tam na základe skorších obvinení z organizovania hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia. Nexta však vtedy upozornila, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou.

Obaja boli tiež pridaní na zoznamy medzinárodne hľadaných osôb v Bielorusku a v Rusku, ktoré podporuje Lukašenkov režim. V súčasnosti žijú obaja v exile vo Varšave.

Hrozí mu trest smrti

Nexta a jeho sesterský kanál Nexta Live sú momentálne zrejme najznámejšími zdrojmi informácií o aktivitách bieloruskej opozície. Obrovskú popularitu získali počas protestov proti výsledkom augustových prezidentských volieb a prívržencom opozície často slúžia aj na ich vzájomnú koordináciu. Bieloruský súd v októbri označil kanál Nexta Live za "extrémistický" a nariadil jeho zablokovanie.

Mohutné protesty v Bielorusku vypukli po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta a podľa ústrednej volebnej komisie v nich zvíťazil Lukašenko. Opozícia ich výsledky však neuznáva a tvrdí, že víťazkou je jej kandidátka Sviatlana Cichanovská.

Exilová líderka bieloruskej opozície Cichanovská krátko po núdzovom pristátí lietadla na Telegrame napísala, že je "absolútne jasné", že šlo o zásah bieloruských tajných služieb v snahe zadržať Prataseviča. Cichanovská a Nexta tiež pripomenuli, že Pratasevičovi hrozí v Bielorusku trest smrti.