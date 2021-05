Do Česka dorazila prvá časť konvoja americkej armády

Technika sa cez české územie bude presúvať do stredy 26. mája.

23. máj 2021 o 7:27 TASR

PRAHA. Krátko po pol deviatej večer v sobotu vstúpili v Rozvadove na české územie americkí vojaci, ktorí sa v rámci prvej z troch skupín presúvajú na cvičenie Severoatlantickej aliancie do Maďarska.

Technika sa cez české územie bude presúvať do stredy 26. mája, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.

Prvá časť pokračovala z Rozvadova po diaľnici D5 k Prahe, napojila sa na diaľnicu D1 a nad ránom dorazila do Rančířova, kde v stanovom tábore budú vojaci odpočívať. V nedeľu večer vyrazia smerom k hraničnému priechodu Břeclav.

Všetci vojaci sú pred vstupom na české územie otestovaní na koronavírus. Väčšina z nich už absolvovala očkovanie.

Medzi prvými vozidlami konvoja boli kolesové obrnené bojové vozidlá Stryker v rôznych variáciách, nákladné automobily a ľahké viacúčelové vozidlá.

"Dôrazne upozorňujeme vodičov, aby v žiadnom prípade nenarúšali homogenitu kolóny vojenských vozidiel. Je nutné si uvedomiť, že ide o ťažkú ​​armádnu techniku, ​​a každý neštandardný manéver by mohol mať za následok kolíziu, ktorá by mohla mať až fatálne následky," upozornila plzenská polícia.

Na presune sa celkovo zúčastní približne 600 amerických vojakov, ktorí so sebou budú mať 190 kusov techniky. Rozdelení budú do troch konvojov; každý z nich do Česka dorazí vo večerných až nočných hodinách - prvý v sobotu, druhý v nedeľu a tretí v pondelok.

Českom budú prechádzať v menších skupinách so zhruba hodinovým odstupom, aby sa obmedzil vplyv na cestnú premávku. Poslední americkí vojaci opustia územie Česka v nočných hodinách z utorka na stredu.

Českou republikou za uplynulé roky prešlo niekoľko väčších konvojov americkej armády, pripomína internetový portál denníka Mladá fronta DNES. Pozornosť vyvolal predovšetkým prvý z nich. Aj keď sa proti nemu spočiatku ozývali najmä odporcovia NATO, amerických vojakov nakoniec počas cesty aj na jednotlivých zastávkach vítali tisíce ľudí.

Späť do Nemecka sa po rovnakej trase budú americkí vojaci vracať od 12. do 16. júna.