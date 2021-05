Šéf mjanmarskej junty: Su Ťij je v dobrom stave, čoskoro sa postaví pred súd

Zosadená štátna kancelárka Su Ťij čelí viacerým obvineniam.

22. máj 2021 o 20:36 TASR

NEPJITO. Mjanmarská de facto premiérka Aun Schan Su Ťij, ktorá sa od vojenského prevratu v krajine z 1. februára nachádza v domácom väzení, je v dobrom zdravotnom stave a čoskoro by sa mala postaviť pred súd. Uviedol to šéf mjanmarskej vojenskej junty Min Aun Hlain v rozhovore pre čínsku televíziu Phoenix Television so sídlom v Hongkongu, o ktorom v sobotu informovala agentúra AP.

Ide o prvý rozhovor generála od februárového prevratu, približuje agentúra. Ako vysvetľuje AP, na sociálnych sieťach bola nateraz zverejnená len časť rozhovoru. Celú dvojhodinovú reláciu, nakrútenú vo štvrtok, televízia v plnom rozsahu zatiaľ neodvysielala, vysvetľuje AP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zosadená štátna kancelárka (premiérka) Su Ťij čelí viacerým obvineniam vrátane porušenia koronavírusových nariadení počas kampane do vlaňajších parlamentných volieb či nelegálneho dovozu vysielačiek. Ďalšie vypočutie v pokračujúcom procese s niekdajšou mjanmarskou líderkou je podľa AP naplánované na pondelok (24. mája).

Mjanmarská armáda sa chopila moci 1. februára, keď zadržala štátnu kancelárku Su Ťij i desiatky ďalších politikov. Policajti a vojaci v krajine odvtedy pri každodenných tvrdých zásahoch voči demonštrantom zabili podľa viacerých skupín aktivistov a pozorovateľov viac než 800 protestujúcich i okoloidúcich ľudí.

Min Aun Hlain však tieto údaje v rozhovore podľa AP poprel. Z jeho vlastných odhadov vyplýva, že doteraz zomrelo 300 ľudí. Zároveň zdôraznil, že medzi obeťami sa nachádza aj 47 policajtov, pričom 200 ďalších sa pri výkone svojich povinností zranilo.

Armáda po prevzatí moci vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav. Puč pritom zdôvodnila potrebou ochrany demokracie po údajných volebných podvodoch, ku ktorým podľa nej malo dôjsť v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila politická strana premiérky Su Ťij Národná liga za demokraciu (NLD). Vedenie junty najnovšie v piatok uviedlo, že rozmýšľa o rozpustení NLD, dopĺňa AP.