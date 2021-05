Francúzsko udelí čestné vyznamenanie zdravotníkom, ktorí zomreli v boji s pandémiou

Pre ich potomkov to bude znamenať lepší prístup k študijným štipendiám či materiálnej pomoci.

22. máj 2021 o 15:03 ČTK

PARÍŽ. Francúzsko udelí čestný status zdravotníkom, ktorí zomreli v boji proti pandémii Covid-19. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Obete koronavírusu z radov zdravotníkov dostanú status tých, ktorí "zomreli v službách pre republiku". Pre ich potomkov to bude znamenať určité výhody, vrátane lepšieho prístupu k študijným štipendiám či materiálnej pomoci.

Vo Francúzsku donedávna mohli podobné ocenenie získať príslušníci bezpečnostných zložiek a armády. O obetiach z ich radov sa referuje, že "zomreli v službách národa". O vojakoch a civilistoch zabitých v boji sa hovorí ako o tých, ktorí "zomreli za Francúzsko".

"Chcem, aby sme našej vďačnosti dali aj pevný zákonný základ," povedal Macron. Podľa neho ide o akt "spravodlivosti a bratstva", pretože štát by sa mal postarať o deti tých, ktorí zomreli kvôli svojmu nasadeniu v starostlivosti o druhých.

Podľa denníka Le Monde by potomkovia zdravotníkov so statusom "zomreli v službách pre republiku" mali získať finančnú a materiálnu pomoc počas vzdelávania, a to až do veku 21 rokov, a platiť pre nich má aj znížená sadzba dane z dedičstva.