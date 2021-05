Nemecko od nedele obmedzuje vstup ľudí z Veľkej Británie

Cestujúci z Británie musia po príchode do Nemecka stráviť dva týždne v karanténe.

22. máj 2021 o 13:59 SITA

BERLÍN. Nemecko od nedele sprísňuje podmienky vstupu ľudí prichádzajúcich z Veľkej Británie na svoje územie. Spojené kráľovstvo sa totiž pre rozšírenie indického variantu koronavírusu dostalo na nemecký zoznam oblastí s variantmi vírusu.

Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Ľudia cestujúci zo Spojeného kráľovstva do Nemecka môžu od 23. mája vstúpiť do krajiny, len ak majú nemecké občianstvo alebo sú jej obyvateľmi. To platí aj pre ich manželov, manželky a deti mladšie ako 18 rokov, ak cestujú spolu, a ľudí cestujúcich z urgentných humanitárnych dôvodov.

Všetci cestujúci z Británie však musia po príchode do Nemecka stráviť dva týždne v karanténe, a to aj keď budú mať negatívny test na koronavírus. Cestujúci, ktorí v Nemecku len prestupujú z jedného letu na druhý, budú mať aj naďalej povolený vstup. Musia však zostať v tranzitnej časti letiska.

Pre cestujúcich z Nemecka do Británie stále platí, že po príchode musia absolvovať desaťdňovú karanténu a podstúpiť jeden test na koronavírus pred odchodom a dva testy po príchode do krajiny.