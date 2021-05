Izrael skončil s útokmi po tlaku zvonku, nie preto, že by Hamas porazil

Boje trvali jedenásť dní.

21. máj 2021 o 15:46 Matúš Krčmárik

Gazania sa vracajú do domovov, mnohé sú zničené. (Zdroj: SITA/AP)

JERUZALEM, BRATISLAVA. Zvuky bombardovania po jedenástich dňoch vystriedali oslavné salvy zo samopalov. Ľudia v Gaze po takmer dvoch týždňoch skrývania vyšli do ulíc a oslavovali to, čo vnímali ako víťazstvo Hamasu.

Prímerie medzi militantným hnutím, ktoré ovláda pásma Gazy, a izraelskou armádou vstúpilo do platnosti o druhej hodine ráno miestneho času. Nad pásmom Gazy a jeho dvomi miliónmi obyvateľmi síce ešte krúžili izraelské lietadlá, no už to neboli bombardéry, ale len prieskumné stroje.

Z reproduktorov v meste sa ozývali zvolania Boh je veľký a výzvy na „oslavu nášho víťazstva“. Členovia Hamasu rozdávali deťom sladkosti, na ramene mali samopaly, z ktorých sem-tam vystrelili do vzduchu.

Šťastnejší ako na svadbe

Do ulíc Gazy vyšiel aj 26-ročný Ibrahim Nadžár. Hamas podľa neho dosiahol míľnik, keď sa mu podarilo raketami zasiahnuť aj Tel Aviv, najväčšie mesto krajiny, ktoré sa prvýkrát stalo terčom rakiet z pásma Gazy.