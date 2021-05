Putin varuje prípadných agresorov: Vyrazíme im zuby, aby nemohli hrýzť

Putin varuje prípadných agresorov pred nárokmi na časti ruského územia.

20. máj 2021 o 21:03 TASR

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že niektorí zahraniční nepriatelia Ruska snívajú o tom, že sa zmocnia častí jeho rozsiahleho územia. Varoval ich však, že Moskva im "vyrazí zuby", ak to niekedy skúsia.

"Každý nás chce uhryznúť alebo si niečo odhryznúť, ale tí, ktorí by to chceli urobiť, by mali vedieť, že im vyrazíme zuby, aby nemohli hrýzť," cituje Putina agentúra AP. Zárukou toho je rozvoj ruskej armády.

Vyrazíme im zuby

Počas stretnutia s vládnymi úradníkmi šéf Kremľa ďalej poznamenal, že podobné snahy zo zahraničia Rusko zažíva už stáročia.

"Vždy to bolo rovnaké: keď Rusko zosilnelo, našli si zámienky, ktoré bránili jeho rozvoju," uviedol Putin. Dodal, že "niektorí kritici Ruska", ktorých podľa AP nemenoval, sú presvedčení, že "je nefér", aby obrovské prírodné bohatstvo na danom území patrilo len Rusku.

Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripomenula, že toto tvrdenie sa zvyčajne pripisuje bývalej americkej ministerke zahraničných vecí Madeleine Albrightovej, ktorá to však opakovane rozhodne poprela.

Napätie vo vzťahoch

Kremeľ urobil z modernizácie ozbrojených síl najvyššiu prioritu v čase napätia vo vzťahoch s USA a ich spojencami.

Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú momentálne na historickom minime od čias studenej vojny, čo súvisí s anexiou Krymského polostrova v roku 2014, obvineniami zo zasahovania do volieb v USA či podozreniami zo spáchania počítačových útokov, za ktorými by údajne mohli byť hackeri spojení s Ruskom.

Putin konštatoval, že sankcie uvalené na Moskvu Západom len pokračujú v dlhoročnom historickom trende potláčania Ruska ako mocného rivala. Ruský prezident v tejto súvislosti citoval ruského cára Alexandra III., ktorý zvykol hovoriť, že "každý sa bojí našej rozľahlosti".

"Aj keď sme stratili tretinu svojho potenciálu", keď bývalé sovietske republiky po rozpade ZSSR v roku 1991 vyhlásili samostatnosť, "Rusko je pre niektorých stále príliš veľké," uviedol Putin.

Vyhlásil tiež, že Rusko má v súčasnosti v porovnaní s inými jadrovými mocnosťami najmodernejšie strategické jadrové sily, v ktorých výzbroji je napríklad aj hypersonický klzák Avangard.

Rusku sa tiež podarilo zmeniť vojenské priority a zmodernizovať svoj arzenál bez toho, aby to priveľmi zaťažilo ekonomiku. Putin poznamenal, že Rusko má v tomto roku minúť na obranu ekvivalent 42 miliárd dolárov, pričom americký Pentagón vyčlenil na tento účel 700 miliárd dolárov.

"Podarilo sa nám podporiť naše ozbrojené sily bez militarizácie štátneho rozpočtu a budeme v tom pokračovať," avizoval Putin podľa agentúry AP.